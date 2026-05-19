«إحصاء أبوظبي» يعرض تجاربه الذكية في مؤتمر دولي بليتوانيا



أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز الإحصاء - أبوظبي في المؤتمر العشرين للجمعية الدولية للإحصاءات الرسمية، والذي عُقد خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026 في فيلنيوس بجمهورية ليتوانيا، مستعرضاً تجربة أبوظبي في توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات السجلية والمنهجيات المتقدمة، بما يعزز دور الإحصاءات الرسمية في دعم صناعة القرار الحكومي.

وجاء المؤتمر بتنظيم وكالة البيانات الحكومية في ليتوانيا، وبالتعاون مع الجمعية الدولية للإحصاءات الرسمية، تحت شعار «قيادة ثورة البيانات: الابتكار والأثر في الإحصاءات الحديثة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمؤسسات الإحصائية من مختلف أنحاء العالم، لبحث دور التقنيات الناشئة ومصادر البيانات الجديدة في رسم ملامح مستقبل الإحصاءات الرسمية.

وترأست رابعة محمد بني ياس، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مركز الإحصاء - أبوظبي، وفد المركز المشارك في المؤتمر، والذي ضم ممثلين من دائرة الطاقة - أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بصفتهما من الجهات المنتجة للإحصاءات الرسمية في الإمارة.

وجسّدت هذه المشاركة النهج التكاملي الذي تتبناه أبوظبي في حوكمة العمل الإحصائي، من خلال تعزيز مساهمة الجهات الحكومية في بناء منظومة إحصائية موحدة وموثوقة.

وضمن برنامج المؤتمر، قدّم المركز مجموعة من الأوراق البحثية التي تناولت توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار، وإعداد أطر للذكاء الإحصائي تتسم بالشفافية والوضوح، إلى جانب نماذج مبتكرة لبناء القدرات، شملت تطوير برامج تدريبية معتمدة عن الإحصاءات الرسمية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

كما استعرض المركز جهوده في تطوير التخطيط الإحصائي القائم على احتياجات المستخدمين، من خلال المحفظة الإحصائية لإمارة أبوظبي 2026، إضافةً إلى منهجيات بناء القدرات اللامركزية التي تربط التدريب القائم على الكفاءات بآليات ضمان الجودة، بما يعزز الاتساق والنضج المؤسسي على مستوى المنظومة الإحصائية.

وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي إن مستقبل الإحصاءات الرسمية لم يعد مقتصراً على إنتاج البيانات والتقارير الدورية، إذ تتطلب الحكومات اليوم قدرات متكاملة وموثوقة في لدعم اتخاذ القرار، تمكّنها من فهم المتغيرات بصورة أسرع، ورصد التوجهات الناشئة في مراحل مبكرة.

وأضاف أن أبوظبي تواصل تطوير منظومتها الإحصائية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل بين مصادر البيانات، وتحديث منظومة الإنتاج الإحصائي، بما يدعم بناء حكومة أكثر مرونة، واستناداً إلى الأدلة، وجاهزية للمستقبل.

وقالت رابعة محمد بني ياس إن المؤتمر يعد منصة دولية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات العملية حول بناء قدرات إحصائية قادرة على التكيّف، وتعزيز الجاهزية المؤسسية في مشهد بيانات سريع التطور.