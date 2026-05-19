«نخيل» تُطلق «فلل بوديوم» بمشروع «بالم بيتش تاورز»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «نخيل»، التابعة لــ«دبي القابضة للعقارات»، عن إطلاق «فلل بوديوم» ضمن مشروع «بالم بيتش تاورز»، وهي عبارة عن مجموعة محدودة من 16 منزلاً على شاطئ البحر تقع عند مدخل نخلة جميرا ضمن أحد أكثر الوجهات الساحلية تكاملاً وترابطاً في دبي، ومن المتوقع تسليمها في النصف الأول من عام 2027.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، إن نخلة جميرا لا تزال تمثل واحدة من أبرز الوجهات السكنية والسياحية في دبي على مستوى العالم، وتواصل إرساء معايير جديدة للعيش على الواجهة البحرية.