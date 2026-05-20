«معرض عيد الأضحى 2026» ينطلق في «إكسبو الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)

انطلقت اليوم الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة فعاليات «معرض عيد الأضحى 2026»، بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية تضم نخبة من كبار تجار التجزئة في قطاعات الأزياء والعطور والإكسسوارات والسلع المنزلية ومستحضرات التجميل، وبتخفيضات حصرية تصل إلى 75% على أشهر العلامات العالمية والإقليمية والمحلية.

يوفّر الحدث الذي يتزامن مع «عام الأسرة»، تجربة تسوق شاملة تجمع بين الأسعار التنافسية غير المسبوقة وتنوع المنتجات، التي تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة، ويمتد حتى 31 مايو الجاري، كما تشهد نسخته السادسة توسعة في المساحات المخصّصة للعارضين وتنويعاً أوسع في فئات المنتجات.

وتغطي أجنحة المعرض هذا العام تشكيلة واسعة من المنتجات والسلع الأساسية والاستهلاكية، التي تلبي مختلف احتياجات الأسرة في تحضيراتها لاستقبال العيد، مثل الملابس الجاهزة والأزياء الرجالية والنسائية بأحدث التصميمات الموسمية، والعباءات والملابس التراثية وأزياء الأطفال، إلى جانب العطور والبخور والعود، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة من علامات عالمية مرموقة.

كما يتيح المعرض للمتسوقين فرصة اقتناء أرقى تصاميم الحلي والمجوهرات والإكسسوارات، والاختيار من بين تشكيلات متنوعة من الأحذية والحقائب، بالإضافة إلى أقسام مخصّصة للمستلزمات المنزلية والمفروشات والمنسوجات والأجهزة الكهربائية، فضلاً عن الهدايا والحلويات والمأكولات المخصصة لضيافة العيد، مما يجعله وجهة شاملة توفر للأسرة كل ما تحتاج إليه تحت سقف واحد وبأسعار تنافسية تناسب الجميع.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم المعرض يأتي في سياق حرص المركز على ترسيخ نموذج مستدام للفعاليات التجارية الموسمية، يتجاوز مفهوم التسوق التقليدي، ويسهم في تحفيز دورة اقتصادية متكاملة تربط بين المنتجين وتجار التجزئة والمستهلكين ضمن منصة موحدة تحقق القيمة لجميع الأطراف.

وأضاف سيف محمد المدفع: «نسعى من خلال هذا الحدث وغيره من فعالياتنا الموسمية إلى أن يكون إكسبو الشارقة رافداً حقيقياً للاقتصاد المحلي ومحركاً لنمو قطاع التجزئة في الإمارة، وأن تعكس كل نسخة من معرض عيد الأضحى المبارك تطوراً نوعياً في مستوى التنظيم وجودة التجربة المقدمة للزائر والعارض على حد سواء، بما يتواءم مع المكانة التي باتت تحتلها الشارقة كوجهةً تجارية وثقافية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويسهم المعرض في تنشيط الحركة التجارية المحلية وتعزيز مبيعات قطاع التجزئة عبر منصة عرض مباشرة تربط الشركات بالمستهلكين، مرسّخاً حضوره بوصفه أبرز الوجهات التسويقية الموسمية في الإمارة، إلى جانب فعالياته التي تجمع بين التسوق والترفيه والموروث الثقافي في تجربة واحدة بهدف إسعاد جميع أفراد الأسرة.

ويمثّل المعرض فرصة استراتيجية لتجار التجزئة الراغبين في عرض أحدث منتجاتهم أمام شريحة واسعة من المستهلكين المستهدفين، في بيئة تنافسية منظمة تتيح المقارنة المباشرة بين العلامات التجارية، وتوفر للزائر فرصة تكامل العروض الترويجية والتخفيضات الحصرية داخل أروقة المعرض.

ويستقطب المعرض في نسخته الحالية مجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية، إذ تشارك علامات عريقة إلى جانب مشاريع ريادية ناشئة تقدم منتجات مبتكرة تناسب مختلف الأذواق والميزانيات، وتعكس هذه المشاركة الواسعة ثقة القطاع التجاري بقدرة منصة إكسبو الشارقة على تحقيق عوائد تسويقية فعّالة وربط المنتجين بقاعدة واسعة من المستهلكين في بيئة احترافية منظمة.

ويوفّر المعرض إلى جانب التخفيضات والعروض الحصرية باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والتراثية الموجهة لجميع الفئات العمرية، والتي تستهدف إبراز الموروث الإماراتي وتعزيز الانتماء إلى الهوية الوطنية، وإتاحة الفرصة للعائلات للتسوق وإسعاد أطفالهم من خلال الأنشطة التفاعلية والألعاب التعليمية، التي يوفرها ركن خاص بالأطفال يجمع في أنشطته بين المتعة والفائدة.