موسكو تستقبل 48 ألف سائح من الإمارات خلال 2025

20 مايو 2026 20:16


موسكو (الاتحاد) 
أظهرت بيانات السياحة الروسية ارتفاع عدد السياح القادمين من دولة الإمارات إلى موسكو خلال العام 2025، إلى أكثر من 48.2 ألف سائح، شكّلوا نحو 29% من إجمالي عدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي.
وتوقع مسؤولو السياحة في روسيا وصول أعداد كبيرة من الزوّار من دول مجلس التعاون الخليجي إلى العاصمة موسكو بالتزامن مع بدء الموسم السياحي الصيفي 2026، وذلك في ضوء التسهيلات الجديدة الممنوحة لمواطني دول المجلس والخاصة بالحصول على التأشيرات مجانّاً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، في حين يستفيد مواطنو مملكة البحرين ودولة الكويت من نظام التأشيرة الإلكتروني السريع لاستخراجها خلال أربعة أيام.
وتظهر أرقام تدفق السياح من دول مجلس التعاون الخليجي إلى موسكو نموّاً مطردّاً، ففي العام الماضي 2025 استقبلت المدينة أكثر من 167,000 سائح، بواقع 71,000 من المملكة العربية السعودية، و48,200 من دولة الإمارات العربية المتحدة، و18,700 من سلطنة عمان، 15,700 من دولة الكويت، و8,900 من دولة قطر، و4,900 من مملكة البحرين، ما يعكس الاهتمام المتزايد بموسكو كأحد المقاصد السياحية العالمية. 
ووفقًا لأبحاث هيئة موسكو للسياحة، الجهة التي تتولى تنفيذ سياسة المدينة في مجال تطوير وتشريع السياحة والضيافة في العاصمة الروسية، يحظى السياح من دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية خاصة بالنظر إلى طول فترة إقامتهم وارتفاع الأنفاق، فضلاً عن الاهتمام بمعايير الراحة والأمان والخدمات العالمية إلى جانب تجارب التسوق واستكشاف المعالم الثقافية.
 وتواصل العاصمة الروسية تعزيز مكانتها كمقصد سياحي للزوّار من مجلس التعاون الخليجي على مدار العام بفضل ما تتميز به من إرث ثقافي، وتطور عمراني، وخدمات ضيافة عالية الجودة. وإلى جانب العمران والمتاحف التاريخية، تتيح موسكو تجربة تسوق ممتازة، ومطاعم متنوعة، ومساحات خضراء واسعة، إضافة إلى برنامج ثقافي صيفي حافل بالنشاط، الأمر الذي يمنح الزوار العالميين تجربة مريحة وفعّالة.

