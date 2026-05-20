«دبي القابضة» ترسي عقداً بـ 680 مليون درهم لتنفيذ «لانتانا هيلز»



دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي القابضة لإدارة الأصول» وضع حجر الأساس لمشروع «لانتانا هيلز»، المجمع السكني الجديد في قلب مجمع دبي للعلوم بمنطقة البرشاء جنوب، كما أعلنت تعيين «مجموعة أمانة»، مقاولاً رئيسياً للتنفيذ بموجب اتفاقية تبلغ قيمتها 680 مليون درهم.

وحضر حفل وضع حجر الأساس مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، رفقة كل من نبيل محمد رمضان، رئيس التسويق والتخطيط الاستراتيجي، وإسماعيل محمد، رئيس التطوير والخدمات التقنية، وفاطمة المحمد، المديرة التنفيذية للتطوير والخدمات الفنية. كما حضر ريتشارد عبّود الرئيس التنفيذي لمجموعة أمانة، رفقة كل من جو لبكي، الرئيس التنفيذي للعمليات، وطارق علاونة، المدير العام، بحضور العديد من الشخصيات الإدارية من الشركتين.

وتعدّ هذه الخطوة محطة بارزة ضمن مسار التوسّع المتواصل لمحفظة المجمعات السكنية المخصصة للتأجير التي تديرها «دبي القابضة لإدارة الأصول» على مستوى الإمارة، بما يعزز التزامها بتطوير مجمعات عالية الجودة ومُواكِبة لمتطلبات المستقبل.

ويضم المشروع 390 من وحدات «التاون هاوس» الخاصة ضمن بيئة متكاملة وذات مرافق وخدمات متنوعة، وتوفر الوحدات السكنية مساحات عائلية رحبة بثلاث وأربع غرف نوم ذات تصميم معماري مدروس يستجيب لمتطلبات الحياة العصرية. كما يضم المشروع مساحات مفتوحة مشجرة منسّقة ومرافق اجتماعية راقية، إلى جانب قربه من المدارس والمراكز الصحية ووجهات التسوق المجاورة، ومن المقرر إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من عام 2027.

وستقوم مجموعة أمانة باستخدام تقنيات البناء المعياري الخاصة بـ DuBox وDuPod لتطوير المجمع السكني. وسيساهم استخدام أحدث أساليب البناء خارج الموقع بتسريع جداول تسليم المشروع، وتقليل هدر المواد بنسبة تصل إلى 30%، وتحسين السلامة في الموقع بأكثر من 70% مقارنة بطرق البناء التقليدية، مع إنجاز نحو 85% من أعمال البناء خارج الموقع والحلول الذكية والجودة تواصل مجموعة أمانة مسيرتها في البناء، انطلاقاً من إرثها الكبير، مع وجود فريق متخصص يضم أكثر من 6000 موظف في دول مجلس التعاون الخليجي.