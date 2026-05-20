«رُوّاد» تنظم ملتقاها السنوي الرابع وتحتفي بإنجازاتها في 2025

نظّمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، اليوم، فعاليات النسخة الرابعة من الملتقى السنوي للمؤسسة.حضر الملتقى حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، والسيدة فاطمة آل علي، مديرة مؤسسة «رواد» بالتكليف، وممثلو عدد من الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والداعمين، ورواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع الأعضاء في المؤسسة.

و أكد حمد علي عبدالله المحمود، أن الملتقى السنوي لمؤسسة «رُواد» يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل الفاعل بين الجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال وترسيخ الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة ورواد الأعمال المواطنين في الإمارة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو والاستدامة والتطور.

وأشار إلى أن النجاحات المتواصلة التي تحققها مشاريع «رُواد» تعكس حجم الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع ريادة الأعمال، وحرصها على تمكين الشباب الإماراتي وتوفير البيئة المناسبة لتحويل الأفكار والمبادرات الطموحة إلى مشاريع ناجحة وقادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض الملتقى أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال عام 2025 إلى جانب تكريم الشركاء الاستراتيجيين والجهات الحكومية الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية والمشاريع الريادية المتميزة فضلاً عن عرض نماذج ملهمة لقصص نجاح عدد من المشاريع الأعضاء.

بدورها، أكدت فاطمة آل علي، أن النتائج الإيجابية التي تحققها المؤسسة تعكس تنامي حجم التعاون والتكامل بين الجهات الداعمة والشركاء، مشيرة إلى أن عام 2025 مثّل محطة مهمة في مسيرة «رواد»، لا سيما مع صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2025 بشأن تنظيم برنامج العضوية في المؤسسة والذي يهدف إلى تطوير منظومة الدعم وتقديم مزايا أكثر مرونة للمشاريع الأعضاء، بما يشمل الإعفاء من الرسوم الحكومية للمشاريع المستحقة وفق الضوابط المعتمدة.

كما تطرقت إلى منصة «الطريق إلى رواد» التي أطلقتها المؤسسة ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات»؛ بهدف تعزيز وصول أصحاب المشاريع الوطنية إلى فرص المشتريات الحكومية، وربطهم بالجهات الحكومية المختلفة ضمن أكثر من 24 نشاطاً اقتصادياً.

وشهدت الفعالية تنظيم فقرة تفاعلية بعنوان «مشروعي في 30 ثانية» أتيحت خلالها الفرصة لعدد من رواد ورائدات الأعمال الحاضرين للتعريف بمشاريعهم وتجاربهم أمام الحضور، بما أسهم في تعزيز التواصل، وتبادل الفرص والخبرات بين أصحاب المشاريع والجهات المشاركة.