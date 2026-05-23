27 دولة تسعى إلى «تمويل طارئ» من البنك الدولي

بدأت27 دولة، في وضع آليات أزمة تتيح لها الحصول بسرعة على «تمويل طارئ» من البنك الدولي، في إطار التعامل مع تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وخاصة ارتفاع أسعار الوقود.ولم تتضمن وثيقة داخلية للبنك أسماء الدول أو المبلغ الإجمالي للأموال التي من المحتمل أن يتم طلبها.

وسبق لرئيس البنك الدولي التصريح بأن مجموعة ⁠أدوات البنك لمواجهة الأزمات ستسمح ​للدول بالاستفادة من التمويل الطارئ المسبق الترتيب ⁠وأرصدة المشاريع القائمة وأدوات الصرف السريع للحصول على ما يقدر بنحو 20 إلى 25 مليار دولار، منوهاً بأن البنك يمكنه أيضاً إعادة توجيه أجزاء من محفظته لرفع الإجمالي إلى 60 مليار دولار على مدى ستة أشهر، مع إمكانية إجراء تغييرات أخرى طويلة الأجل لرفع الإجمالي إلى حوالي 100 مليار دولار.