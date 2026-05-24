الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز اقتصاد الهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال قمة روتردام

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز اقتصاد الهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال قمة روتردام
24 مايو 2026 18:10


روتردام (الاتحاد)
 شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في أعمال قمة الهيدروجين العالمية 2026 التي استضافتها مدينة روتردام، إحدى أبرز المنصات الدولية التي تجمع صُنّاع القرار والخبراء وقادة القطاع لاستشراف مستقبل اقتصاد الهيدروجين، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.كما شاركت الدولة في جلسة المنتدى الدولي لتجارة الهيدروجين، التي ناقشت الرؤى والتوجهات العالمية لتعزيز تجارة الهيدروجين وتكامل سلاسله على المستوى الدولي.
تأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة في إطار التزامها بتعزيز التحول في قطاع الطاقة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، من خلال تطوير منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والاستخدام، بما يسهم في دعم جهود الحياد المناخي، وتعزيز أمن الطاقة واستدامته على المدى الطويل.
وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال جلسات القمة، أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والتكنولوجية، باعتباره حجر الأساس لبناء اقتصاد هيدروجين عالمي مستدام وفعّال، قادر على دعم التحول العالمي نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة ومرونة.
وشددت الوزارة على أهمية المواءمة بين المعايير الدولية والمحلية والإقليمية المتعلقة بالهيدروجين، بما يضمن قابلية التوسع، ويرفع كفاءة الأسواق، ويسرِّع التجارة العابرة للحدود، لا سيما في سلاسل القيمة المعقدة المرتبطة بإنتاج ونقل واستخدام الهيدروجين منخفض الانبعاثات.
واستعرضت دولة الإمارات خلال القمة، جهودها في دعم إزالة الكربون في القطاعات الحيوية، بما في ذلك تطوير السياسات الاسترشادية لوقود الطيران المستدام، وتعزيز الابتكار وتبادل أفضل الممارسات العالمية، وتوسيع الشراكات الدولية الداعمة للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج متقدم في التحول الطاقي يقوم على التنويع والابتكار والشراكات الاستراتيجية، بما يعزز تنافسيتها العالمية في قطاعات الطاقة المستقبلية، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

أخبار ذات صلة
عبور «الأطلسي» بسفينة شراعية.. احتفاءً بذكرى استقلال الولايات المتحدة
9.4 مليار درهم تمويلات «صندوق أبوظبي للتنمية» لمشاريع استراتيجية في الأردن
آخر الأخبار
عبور «الأطلسي» بسفينة شراعية.. احتفاءً بذكرى استقلال الولايات المتحدة
الترفيه
عبور «الأطلسي» بسفينة شراعية.. احتفاءً بذكرى استقلال الولايات المتحدة
اليوم 18:59
9.4 مليار درهم تمويلات «صندوق أبوظبي للتنمية» لمشاريع استراتيجية في الأردن
اقتصاد
9.4 مليار درهم تمويلات «صندوق أبوظبي للتنمية» لمشاريع استراتيجية في الأردن
اليوم 18:58
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على لبنان
الأخبار العالمية
تواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان رغم الهدنة
اليوم 18:53
12 لاعباً شكّلوا حقبة جوارديولا مع مانشستر سيتي
الرياضة
12 لاعباً شكّلوا حقبة جوارديولا مع مانشستر سيتي
اليوم 18:45
الطواف حول الكعبة المشرفة
الأخبار العالمية
مئات آلاف الحجاج يطوفون حول الكعبة
اليوم 18:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©