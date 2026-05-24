الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«جمارك أبوظبي» تطور منهجية تعزز استراتيجيتها المؤسسية بمنظومة استدامة متكاملة

24 مايو 2026 19:19

 

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها كهيئة جمركية رائدة عالمياً، وضمن توجهها الاستراتيجي نحو ترسيخ مفهوم الاستدامة، حققت جمارك أبوظبي إنجازاً نوعياً تمثل في تطوير منهجية مبتكرة لدمج أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) للأمم المتحدة ضمن استراتيجيتها المؤسسية وخططها الاستراتيجية والتشغيلية، وتحويلها إلى مبادرات عملية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرسخ مفاهيم الاستدامة في منظومة العمل، ويسهم في تحقيق أثر إيجابي مستدام على المستويات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية.
وشملت المنهجية تطوير منظومة استدامة قائمة على خمسة محاور رئيسية، وهي: الناس، والكوكب، والسلام، والازدهار، والشراكة، مع ربطها بأهداف محددة، ومبادرات عملية تتوافق مع طبيعة العمل الجمركي، وذلك ضمن مشروع «تطوير منظومة الاستدامة والجمارك الخضراء»، الذي أسهم في بناء إطار مؤسسي متكامل يشمل خريطة طريق تنفيذية، وهيكل حوكمة، وآليات لقياس الأداء وإعداد تقارير الاستدامة.
واعتمد المشروع على منهجية علمية متكاملة شملت تقييم الوضع الراهن، وإجراء دراسات مقارنة معيارية مع إدارات جمركية عالمية، بهدف تحديد فرص التطوير وتعزيز المواءمة مع أفضل الممارسات الدولية.
وأصدرت جمارك أبوظبي تقرير الاستدامة وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، في خطوة تعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والاستدامة والشفافية المؤسسية.
ويعزز هذا التوجه دور جمارك أبوظبي في دعم التجارة المشروعة والآمنة، وترسيخ مفهوم الجمارك الخضراء، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم توجهات إمارة أبوظبي نحو بناء نموذج تنموي أكثر استدامة وابتكاراً.

