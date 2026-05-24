اقتصاد

3.082 تريليون درهم ودائع البنوك الوطنية بنمو 18.5%

3.082 تريليون درهم ودائع البنوك الوطنية بنمو 18.5%
25 مايو 2026 02:20

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تواصل البنوك الوطنية أداءها القوي في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ما يظهر قوة المراكز المالية وزيادة ثقة العملاء، فضلاً عن فعالية دور المصرف المركزي في تنظيم القطاع المصرفي، حيث تُظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي نمو أصول البنوك الوطنية، وزيادة الائتمان والودائع والاستثمارات خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي وعلى أساس ربع سنوي.

وحسب تقرير المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف «وطنية وأجنبية»، الصادر عن المصرف المركزي، زادت ودائع البنوك الوطنية بنسبة 18.5% على أساس سنوي لتتجاوز 3.082 تريليون درهم في نهاية مارس 2026، مقابل 2.602 تريليون درهم في نهاية مارس 2025، كما زادت ودائع البنوك الوطنية بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام، حيث كانت قد سجّلت 2.929 تريليون في ديسمبر 2025، موضحاً أن استثمارات البنوك الوطنية نمت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 16.6% على أساس سنوي إلى 830.2 مليار درهم في نهاية مارس 2026، مقابل 711.9 مليار درهم في نهاية مارس 2025، كما زادت استثمارات البنوك الوطنية بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من عام 2026، وبلغت 830.2 مليار درهم، مقابل نحو 795.5 مليار درهم في ديسمبر 2025. 
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن أصول البنوك الوطنية نمت بنسبة 19.1% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي، وبلغت 4.976 تريليون درهم، مقابل 4.179 تريليون في مارس من عام 2025، كما نمت أصول البنوك الوطنية بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجّلت 4.759 تريليون درهم في نهاية عام 2025. وأكد التقرير زيادة ائتمان البنوك الوطنية بنسبة 20.9% على أساس سنوي، تعادل 431 مليار درهم إلى 2.49 تريليون درهم في نهاية مارس 2026، مقابل 2.059 تريليون درهم في نهاية مارس 2025، كما زادت قروض البنوك الوطنية بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من العام الجاري.

 

%23 زيادة استثمارات البنوك الأجنبية خلال عام إلى 64 مليار درهم 

فيما يخص أداء البنوك الأجنبية خلال شهر مارس الماضي، كشفت بيانات المصرف المركزي عن أن استثمارات البنوك الأجنبية نمت في مارس 2026 بنسبة 23% على أساس سنوي، تعادل 12 مليار درهم إلى 64 مليار درهم، مقابل 52 مليار درهم في نهاية مارس 2025، كما زادت استثمارات البنوك الأجنبية بنسبة 6.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغت 64 مليار درهم، مقابل نحو 60 مليار درهم في ديسمبر 2025، بزيادة تعادل 4 مليارات درهم.
وذكرت بيانات المصرف المركزي أن ودائع البنوك الأجنبية زادت بنسبة 8.6% على أساس سنوي تعادل لتتجاوز 363.1 مليار درهم في نهاية مارس 2026، مقابل 334.3 مليار درهم في نهاية مارس 2025، لافتة إلى نمو أصول البنوك الأجنبية بنسبة 7.4% على أساس سنوي، لتبلغ 580.2 مليار درهم، مقابل 540.1 مليار درهم في مارس من عام 2025.
وأظهرت بيانات المركزي زيادة ائتمان البنوك الأجنبية بنسبة 13.5% على أساس سنوي، تعادل 24.3 مليار درهم إلى 205 مليارات درهم في نهاية مارس 2026، مقابل 180.7 مليار درهم في نهاية مارس 2025، كما زادت قروض البنوك الأجنبية بنسبة 8.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث كانت قد سجّلت نحو 188.8 مليار في نهاية عام 2025.

