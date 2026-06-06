رئيس وزراء ليسوتو: دبي نموذج اقتصادي عالمي متميز

أشاد معالي سام ماتيكاني، رئيس وزراء مملكة ليسوتو بنموذج دبي الاقتصادي المتميز، ومكانتها الرائدة على الساحة العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته غرف دبي مع وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة معالي سام ماتيكاني، رئيس وزراء مملكة ليسوتو، بمشاركة سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، ومحش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، سفير غير مقيم لدى مملكة ليسوتو، حيث جرى خلاله بحث سبل تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.

حضر الاجتماع عدد من وزراء حكومة مملكة ليسوتو، من ضمنهم معالي نثاتي موروسي، وزير الإعلام والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومعالي موهلومي موليكو، وزير الموارد الطبيعية، ومعالي موتلاتسي ماكيليبو، وزير التجارة والصناعة وتنمية الأعمال، وسعادة السيد نتسيمي جافيتا، المفوض السامي لمملكة ليسوتو لدى جمهورية جنوب إفريقيا.

وأكد معالي سام ماتيكاني، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين ليسوتو ودبي، داعياً إلى الاستفادة من خبرات دبي الواسعة في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي للارتقاء بالتعاون الاستثماري بين الجانبين.

ودعا معاليه إلى تنظيم منتدى دبي ليسوتو للأعمال ليكون منصة مثالية لعرض الفرص الاستثمارية، وتعزيز قنوات الشراكة والتعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وليسوتو.

من جانبه قال سالم الشامسي، إن غرف دبي ملتزمة بتوسيع التعاون مع مملكة ليسوتو والارتقاء بالجهود الرامية إلى توسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، بما يسهم في خلق فرص جديدة للنمو والازدهار المشترك.

وأكد حرص "الغرف" على تعزيز التواصل بين شركات القطاع الخاص في دبي وليسوتو، واستكشاف مجالات التعاون الواعدة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تنويع الشراكات التجارية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال وتطوير شراكات نوعية تسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار المتبادل.

وتأتي البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى جنوب إفريقيا، في إطار جهودها الرامية إلى دعم توسع الشركات العاملة في دبي إلى أسواق جنوب أفريقيا من خلال بحث آفاق التعاون مع الشركاء المحليين، واستكشاف مجالات جديدة للنمو في القطاعات كافة.