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«جوجل» توقِّع عقداً مع «سبايس إكس» مقابل 30 مليار دولار

«جوجل» توقِّع عقداً مع «سبايس إكس» مقابل 30 مليار دولار
6 يونيو 2026 10:29


وقّعت شركة «سبايس إكس» اتفاقية مع «جوجل» في مجال الحوسبة السحابية، ستدفع بموجبها للشركة مبلغ 920 مليون دولار شهرياً مقابل الوصول إلى مجموعة واسعة من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، واستخدام البنية التحتية المتطورة التي وفّرتها «سبايس إكس» في مجال الحوسبة عالية الأداء.

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وتتضمن الصفقة، التي يُتوقع أن تعزّز بشكل كبير الموارد المالية لـ «سبايس إكس» قبل إدراجها المرتقب في البورصة في 12 يونيو الحالي، بنية تحتية متقدمة تضم نحو 110 آلاف وحدة معالجة رسومية «GPU» من «إنفيديا»، وهي تُعد من المكونات الأساسية الضرورية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي لدى «جوجل».
وأظهر ملف الطرح أن «جوجل» ستبدأ دفع المبلغ الشهري الكامل اعتباراً من أكتوبر 2026، مع تطبيق رسوم مخفّضة خلال الفترة الانتقالية السابقة لهذا التاريخ، بما يتيح لها الاستفادة التدريجية من القدرات الحوسبية الجديدة.
ويمتدُّ العقد حتى يونيو 2029، ما يجعل إجمالي المدفوعات المتوقّعة خلال مدة الاتفاق يصل إلى نحو 30 مليار دولار.

المصدر: وام
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