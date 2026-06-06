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اقتصاد

ارتفاع تجارة الخدمات في الصين بنسبة 4.9%

ارتفاع تجارة الخدمات في الصين بنسبة 4.9%
6 يونيو 2026 10:33

 

ارتفعت تجارة الخدمات في الصين بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الأشهُر الأربعة الأولى من العام الجاري. وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة الصينية أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ قرابة 2.49 تريليون يوان (حوالي 364.65 مليار دولار) خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى أبريل الماضيين.
وطوال الفترة المذكورة، نمت صادرات خدمات السفر بأسرع مُعدّل من أي قطاع لصادرات الخدمات لترتفع بنسبة 30.4% وتسجل 147.15 مليار يوان.
وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 5.1% على أساس سنوي إلى 1.1 تريليون يوان خلال الفترة نفسها، لتُشكّل نسبة 44.4% من كامل تجارة الخدمات.
 وارتفع بشكل لافت تصدير الخدمات الثقافية والترفيهية ورسوم استخدام الملكية الفكرية بنسبتي 39.5% و20.8% على التوالي.

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