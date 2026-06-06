"أدنوك" تدعم تمكين الكفاءات الوطنية عبر معرض "مصنّعين 2026"

أعلنت "أدنوك" عن شراكتها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تنظيم معرض "مصنّعين 2026" لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يُقام يومي 8 و9 يونيو في مركز أبوظبي للطاقة، ويهدف إلى تمكين الكوادر الإماراتية من التواصل المباشر مع نخبة من الشركات الرائدة في القطاعين، والتعرّف إلى الفرص الوظيفية المتاحة، وإجراء مقابلات فورية مع جهات التوظيف المشاركة.

وتسهم "أدنوك" بصفتها شريكاً استراتيجياً ومنظماً مشاركاً للمعرض، من خلال برنامجها الرائد لتعزيز المحتوى الوطني، في توفير فرص وظيفية نوعية للكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، ودعم تطوير مهاراتهم وقدراتهم، بما يسهم في بناء مسارات مهنية مستدامة وتمكينهم من الإسهام في قيادة نمو قطاع الصناعة في دولة الإمارات.