السبت 6 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"أدنوك" تدعم تمكين الكفاءات الوطنية عبر معرض "مصنّعين 2026"

"أدنوك"
6 يونيو 2026 14:28

أعلنت "أدنوك" عن شراكتها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تنظيم معرض "مصنّعين 2026" لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يُقام يومي 8 و9 يونيو في مركز أبوظبي للطاقة، ويهدف إلى تمكين الكوادر الإماراتية من التواصل المباشر مع نخبة من الشركات الرائدة في القطاعين، والتعرّف إلى الفرص الوظيفية المتاحة، وإجراء مقابلات فورية مع جهات التوظيف المشاركة.

 

أخبار ذات صلة
«توظيف × زاهب» ينطلق 17 نوفمبر المقبل
"أدنوك" تستخدم أول تقنية "روبوت عالي التحمل" بقطاع الطاقة

وتسهم "أدنوك" بصفتها شريكاً استراتيجياً ومنظماً مشاركاً للمعرض، من خلال برنامجها الرائد لتعزيز المحتوى الوطني، في توفير فرص وظيفية نوعية للكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، ودعم تطوير مهاراتهم وقدراتهم، بما يسهم في بناء مسارات مهنية مستدامة وتمكينهم من الإسهام في قيادة نمو قطاع الصناعة في دولة الإمارات.

المصدر: وام
معارض التوظيف
أدنوك
آخر الأخبار
لبنان: مقتل عسكريين بينهم ضابط في غارة إسرائيلية
الأخبار العالمية
لبنان: مقتل عسكريين بينهم ضابط في غارة إسرائيلية
اليوم 15:55
7 نظريات تجعل حياتك أكثر هدوءاً واتزاناً
الترفيه
7 نظريات تجعل حياتك أكثر هدوءاً واتزاناً
اليوم 15:50
قائمة أساطير فشلوا في الفوز بكأس العالم.. تعرّف على التفاصيل
الرياضة
قائمة أساطير فشلوا في الفوز بكأس العالم.. تعرّف على التفاصيل
اليوم 15:30
«دبي لأصحاب الهمم» يحتفظ بلقب دوري «السلة 3×3» للموسم الثالث
الرياضة
«دبي لأصحاب الهمم» يحتفظ بلقب دوري «السلة 3×3» للموسم الثالث
اليوم 15:30
الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 15:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©