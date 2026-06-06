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اقتصاد

%70 متوسط إشغال فنادق العين والظفرة في فبراير 2026

منتجع قصر السراب بواحة ليوا في منطقة الظفرة (أرشيفية)
7 يونيو 2026 01:10

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجّلت فنادق منطقتي العين والظفرة متوسط إشغال فندقي بلغت نسبته %70 في شهر فبراير الماضي، في وقت استقبلت أكثر من 50 ألف نزيل خلال الشهر المشار إليه، بحسب بيانات مركز إحصاء أبوظبي، استناداً إلى بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.
وحققت مدينة العين %74 في متوسط الإشغال خلال يناير وفبراير، بينما سجّلت فنادق الظفرة %68 في متوسط الإشغال خلال الشهرين، واستقبلت منطقتا والعين والظفرة إجمالي 113 ألف نزيل خلال يناير وفبراير الماضيين.
وسجّلت فنادق العين متوسط إشغال %77 في يناير، في وقت سجّلت فنادق الظفرة %66 في متوسط الإشغال ومتوسط إقامة 3.4 ليلة.

مدة الإقامة 
وتفصيلاً حول بيانات شهر فبراير الماضي، بلغ متوسط الإقامة في فنادق العين في فبراير ليلتين، فيما بلغ مُعدّل سعر الغرفة الفندقية 315 درهماً، ومتوسط الإشغال 70%.
وفي منطقة الظفرة، بلغ متوسط الإقامة في فنادقها 3.2 ليلة، بينما بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية 757 درهماً، ومتوسط الإشغال أيضاً 70%.
وبحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة للعام الماضي، سجّلت منطقتا العين والظفرة زخماً لافتاً في الأداء خلال 2025، مدفوعاً بتعزيز الجهود التسويقية على المستويين الإقليمي والدولي، فقد استقبلت منطقة العين 473.100 نزيل، بنمو قدره 9% مقارنة بعام 2024، مع ارتفاع مماثل في مُعدّل الإشغال الفندقي، مدفوعاً بشكل رئيسي بالسياحة الترفيهية. وفي المقابل، استقبلت منطقة الظفرة 147.900 نزيل، بنمو نسبته 3%، مع قفزة ملحوظة في معدل الإشغال الفندقي بلغت 19%، مدعومة أيضاً بالزخم المتنامي للسياحة الترفيهية، على أن يتم إطلاق استراتيجية مخصّصة للمنطقة في عام 2026.

منشآت فندقية 
واستقبلت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي إجمالي 465 ألف نزيل في فبراير الماضي، مقارنة مع 462 ألف نزيل في فبراير 2025، في وقت سجّلت فيه متوسط إشغال 86%، بحسب بيانات مركز إحصاء أبوظبي.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الإيرادات الفندقية في فبراير وصل إلى 874 مليون درهم، منها 562 مليون درهم إيرادات الغرف و258 مليون درهم إيرادات قطاع الطعام والشراب، فيما بلغ متوسط مدة إقامة النزيل الفندقي 3 ليالٍ.
وتضم أبوظبي حتى فبراير الماضي 172 منشأة فندقية بسعة 34.526 غرفة فندقية.
واستقبلت فنادق أبوظبي، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، أكثر من مليون نزيل فندقي، فيما سجّلت إجمالي إيرادات بقيمة تصل إلى 1.8 مليار درهم، فيما أشارت البيانات إلى أن الفنادق في الإمارة سجّلت متوسط إشغال بنحو 86% خلال الفترة المشار إليها.

رقم قياسي

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465.000 نزيل في فنادق أبوظبي خلال فبراير الماضي

استقبلت أبوظبي 26.6 مليون زائر خلال عام 2025، في رقم قياسي جديد يُعزّز مكانتها عاصمةً ثقافيةً عالميةً ووجهةً سياحيةً مفضّلةً، مدفوعةً بتنامي جاذبيتها الدولية وارتفاع أعداد زوّارها، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام طويل، ورسّخت الدائرة دورها بوصفها محفّزاً رئيسياً للمشهد الثقافي والسياحي في الإمارة، حيث ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 19.5% على أساس سنوي لتصل إلى 9.1 مليار درهم. واستقبلت أبوظبي 5.9 مليون نزيل فندقي خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 2.2% على أساس سنوي.
وشهدت الفنادق ارتفاعاً بنسبة 10% في أعداد الزوار الدوليين من الأسواق الرئيسية، وتعكس هذه النتائج السنوية الدور الحيوي للثقافة في دفع النمو السياحي للإمارة.

السياحة
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فنادق أبوظبي
الفنادق
الإشغال الفندقي
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