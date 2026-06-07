الناخبون في أرمينيا يدلون بـأصواتهم في انتخابات عامة

توجه الناخبون في أرمينيا إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لإجراء انتخابات برلمانية.

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب العقد المدني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، إذ يحظى بدعم يصل ⁠إلى نحو 32 بالمئة من الناخبين، فيما يأتي حزب أرمينيا القوية ​الموالي في المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى 11 بالمئة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الثامنة مساء. ويحق لنحو 2.48 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذا البلد ​غير الساحلي الذي يبلغ عدد سكانه ثلاثة ملايين نسمة.



