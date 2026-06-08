الذهب يواصل تراجعه بفعل المخاوف من رفع أسعار الفائدة

واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الاثنين، مع تزايد المخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض ⁠سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4313.11 دولار للأوقية (الأونصة) ​بحلول الساعة 03:02 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت الأسعار بنحو ​ثلاثة ‌بالمئة يوم الجمعة، مسجلة ⁠أدنى ​مستوى لها منذ 24 مارس. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس، بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4336.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 67.56 دولار للأوقية ​ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1767.15 دولار، بينما استقر البلاديوم ​عند 1225.66 دولار.



