«الاتحاد للطيران» و«كوندور» تعززان شراكتهما الاستراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)

عزّزت «الاتحاد للطيران» وشركة «كوندور» شراكتهما الاستراتيجية بتوقيع اتفاقية برنامج المسافر الدائم خلال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في ريو دي جانيرو، بالتزامن مع الإعلان عن خدمة جديدة لكوندور بين بانكوك وأبوظبي.

وتمثل هذه التطورات الأخيرة علامة فارقة أخرى في الشراكة الاستراتيجية التي أُعلن عنها في ديسمبر 2025.

وبإضافة خدمات كوندور اليومية القادمة من فرانكفورت وبرلين، وهي الخدمة الوحيدة التي تصل دولة الإمارات بالعاصمة الألمانية، تصبح بانكوك الوجهة الثالثة في شبكة كوندور على خط أبوظبي، مما يعزز الربط الجوي المستقبلي عبر العاصمة الإماراتية ويوسّع خيارات السفر لضيوف الشركتين عبر شبكتيهما.بموجب الاتفاقية الجديدة، سيتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد من استبدال أميالهم على رحلات شركة كوندور، مما يتيح لهم الوصول إلى وجهات في أوروبا وأميركا الشمالية ومنطقة الكاريبي وغيرها.

وتشمل الشراكة اتفاقية شاملة للمشاركة بالرمز، وتستمر في التوسع لتشمل مجالات تعاون متعددة، بما في ذلك ربط الشبكات وبرامج الولاء والتعاون التجاري، إضافة إلى المبادرات التشغيلية المصممة لتحسين تجربة الضيوف منذ بداية رحلتهم وحتى وصولهم إلى الوجهة الأخيرة.

وبفضل الجمع بين شبكة كوندور القوية ومكانتها في ألمانيا، وشبكة الاتحاد العالمية الواسعة والمتنامية عبر أبوظبي، تُتيح هذه الشراكة فرص سفر جديدة بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأستراليا، مع دعم طموحات أبوظبي السياحية ونموها الاقتصادي.

ويكافئ برنامج ضيف الاتحاد أعضاءه في كل مرة يسافرون أو يتسوقون أو ينفقون، حيث يمكن كسب أميال ضيف الاتحاد على رحلات الاتحاد وشركات الطيران الشريكة العالمية، والإقامة في الفنادق والعطلات، والتسوّق والمشتريات اليومية.

تعليقاً على الموضوع، تحدّث آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران قائلاً: «تطورت شراكتنا مع كوندور بسرعة لتصبح علاقة استراتيجية مهمة تُحقق قيمة مضافة لكلا الشركتين ولضيوفنا، ولأبوظبي، ويُمثل إضافة بانكوك إلى عمليات كوندور المتنامية على خط أبوظبي خطوة هامة أخرى تُعزز خدمات فرانكفورت وبرلين، وتُتيح فرصًا جديدة للربط بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط».

وتابع: «بينما نواصل تعزيز شبكتنا واستقبال المزيد من الزوار في أبوظبي، تلعب شراكات قوية كهذه دورًا هامًا في توسيع نطاق خدماتنا وتوفير تجارب سفر سلسة عبر شبكات متكاملة. وتُعزز اتفاقية الولاء الجديدة هذه العلاقة، حيث تُتيح لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد الوصول إلى المزيد من الوجهات عبر شبكة كوندور، وتُرسي في الوقت نفسه الأساس لتعاون أوثق في المستقبل».

من جهته، صرّح جنز بويد، المدير التجاري وعضو اللجنة التنفيذية في كوندور، قائلاً: «تشهد شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد للطيران تطوراً إيجابياً للغاية، مما يخلق قيمة مضافة حقيقية لضيوفنا. ومع الخدمة الجديدة بين بانكوك وأبوظبي، فإننا نوسع نطاق خدماتنا ونعزز الربط بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأستراليا. معاً، نوفّر لضيوفنا المزيد من خيارات السفر والمرونة».

ومع الرحلات الجديدة من فرانكفورت وبرلين وبانكوك، ستتيح عمليات كوندور المتنامية في أبوظبي للمسافرين الوصول السلس إلى شبكة الاتحاد للطيران الواسعة والمتنامية في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأستراليا، بما في ذلك زنجبار وصلالة. وتُكمّل هذه الشراكة خدمات الاتحاد الحالية إلى ألمانيا، مع توسيع خيارات السفر المتاحة للضيوف عبر الشبكتين.

وتعمل شركتا الطيران معاً على تعزيز الربط مع أبوظبي، ودعم طموحات الإمارة السياحية، وخلق فرص جديدة للمسافرين من خلال توسعة الخدمات بين أوروبا والإمارات العربية المتحدة وآسيا.