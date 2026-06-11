«حرة مطار الشارقة» تستعرض مزاياها الاستثمارية بمعرض الساعات والمجوهرات

الشارقة (الاتحاد)

تشارك هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في فعاليات الدورة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو 2026، بحضور أكثر 400 عارض يمثلون 19 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتستعرض الهيئة من خلال منصتها في المعرض خدماتها التنافسية وحلولها الاستثمارية المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات، مع تسليط الضوء على مجمّع الذهب والألماس والسلع التابع لها، الذي يُعتبر أكبر مجمّع متخصص من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أبرز المراكز الإقليمية لتصنيع وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والألماس، حيث يضم المجمع أكثر من 75 مصفاة عالمية، ويحتضن ما يزيد عن 156 شركة، مع حضور استثماري قوي لأسواق رئيسة تشمل الإمارات والهند وباكستان وتركيا والولايات المتحدة والبرازيل.

ويوفر المجمع للمستثمرين مرافق متطورة وخدمات لوجستية متكاملة، إلى جانب نظام مرن في منح التراخيص وخدمات الأمن والمراقبة على مدار الساعة، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة والقرب من مطار الشارقة الدولي الذي يربط المجمع مع كبرى الأسواق العالمية في مختلف القارات، مما يعزز من قدرة الشركات على التوسع والوصول إلى أسواق المنطقة والعالم، ولا سيما أنه يضم أكثر من 325 ورشة متخصصة في صناعة المجوهرات، إلى جانب منشآت متخصصة في تصنيع الأحجار الاصطناعية وعمليات قطع وصقل الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، فضلاً عن أنشطة التعدين والفرز والتصنيف، بما يعزز من تكامل السلسلة الإنتاجية داخل المجمع ويكرّس مكانته كمركز إقليمي رائد في قطاع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة.

وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار تعزيز حضورها في هذا القطاع الحيوي والتعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها للمستثمرين، بما يدعم جهود استقطاب الاستثمارات النوعية وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة إقليمية وعالمية رائدة لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات.

وأضاف المزروعي أن المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تواصل تطوير بيئة استثمارية متكاملة تستقطب الشركات العالمية المتخصصة في الذهب والأحجار الكريمة، لافتاً إلى أن مجمّع الذهب والألماس والسلع يُمثل نموذجاً متقدماً لبيئة الأعمال المتخصصة في هذا القطاع، بما يوفره من بنية تحتية متطورة وتسهيلات نوعية وخدمات متكاملة تدعم نمو وتوسع الشركات.

وتعد هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وجهة استثمارية مميزة في إمارة الشارقة، من خلال الفرص والخدمات التنافسية والبنية التحتية المتطورة المخصصة لدعم الشركات في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المتنوعة، بالإضافة إلى ما توفره من التسهيلات الجمركية وسرعة إصدار التراخيص وخدمات الشحن والتخليص الجمركي الفوري، وخدمات أخرى تعزز من بيئة الأعمال المتكاملة الداعمة للمستثمرين في مختلف القطاعات ومنها قطاع الذهب والمجوهرات.