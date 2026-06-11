«دبي للتأمين» و«سلاش داتا» تتعاونان لتعزيز الخدمات الرقمية عبر «وثيق»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «سلاش داتا»، الشركة الإماراتية المتخصّصة في مجال التكنولوجيا الحكومية وتطوير المنصات الرقمية الوطنية، إبرامها شراكة استراتيجية مع شركة «دبي للتأمين» بهدف الارتقاء بمستوى خدماتها الرقمية من خلال اعتماد منصة «وثيق» المخصّصة لإصدار وثائق التأمين والتحقق من البيانات.

ومع استمرار تطور قطاع التأمين، تتجه شركات التأمين بشكل متزايد إلى الاستثمار في المنصات الرقمية، التي تسهم في خفض مستوى التعقيدات الإدارية وتعزيز تجربة العملاء.

ومن خلال منصة «وثيق»، ستعمل «دبي للتأمين» على رقمنة إصدار وثائق التأمين وإدارة المستندات ضمن عملياتها لتأمين المركبات، بما يدعم دقة البيانات والتحقق الفوري والامتثال للوائح التنظيمية.وتُقدم «وثيق» بالشراكة مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) وشرطة أبوظبي، حيث تتيح تبادل المعلومات بشكل آمن عبر منظومة التنقل في دولة الإمارات. كما تدعم المنصة برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» في الدولة من خلال توفير خدمات حكومية مترابطة ورقمية بالكامل وأكثر تركيزاً على المستخدم.

وقال ثامر الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة «سلاش داتا»: «مع استمرار نمو الطلب على الخدمات الرقمية في قطاع التأمين، تزداد أهمية تعزيز القدرات لتقديم هذه الخدمات بكفاءة وعلى نطاق واسع، ومن خلال منصة «وثيق»، نعمل على أتمتة وتبسيط العمليات التأمينية الرئيسية، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتمكين الفرق من التركيز على خدمة العملاء وإدارة المخاطر وتحقيق النمو».

ومن جهته، قال عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين: «يشكّل الابتكار الرقمي محوراً أساسياً في استراتيجية «دبي للتأمين»، ونحرص باستمرار على بناء شراكات تسهم في تعزيز تجربة العملاء وتبسيط الإجراءات وتقوية قدراتنا التشغيلية، وتعكس شراكتنا مع «سلاش داتا» واعتمادنا لمنصة «وثيق» التزامنا بتوظيف التقنيات لتقديم خدمات تأمين أسرع وأكثر ذكاءً وسلاسة، ومن خلال الربط المباشر بين أنظمتنا والمنصات الحكومية الرئيسية، وتمكين إصدار الوثائق في الوقت الفعلي، نعمل على توفير رحلة تأمينية أكثر كفاءة وتركيزاً على العملاء، مع تعزيز مكانتنا كإحدى الشركات الرائدة في الابتكار ضمن سوق التأمين في دولة الإمارات».