الخميس 11 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي للتأمين» و«سلاش داتا» تتعاونان لتعزيز الخدمات الرقمية عبر «وثيق»

«دبي للتأمين» و«سلاش داتا» تتعاونان لتعزيز الخدمات الرقمية عبر «وثيق»
11 يونيو 2026 18:31


أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«بلاك روك»: الإمارات تعزز منظومة التقاعد ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد
سلطان بن أحمد يزور رئاسة مجلس الوزراء ويطلع على منظومة التميز الحكومي وتطوير الأداء المؤسسي

أعلنت «سلاش داتا»، الشركة الإماراتية المتخصّصة في مجال التكنولوجيا الحكومية وتطوير المنصات الرقمية الوطنية، إبرامها شراكة استراتيجية مع شركة «دبي للتأمين» بهدف الارتقاء بمستوى خدماتها الرقمية من خلال اعتماد منصة «وثيق» المخصّصة لإصدار وثائق التأمين والتحقق من البيانات.
ومع استمرار تطور قطاع التأمين، تتجه شركات التأمين بشكل متزايد إلى الاستثمار في المنصات الرقمية، التي تسهم في خفض مستوى التعقيدات الإدارية وتعزيز تجربة العملاء.
 ومن خلال منصة «وثيق»، ستعمل «دبي للتأمين» على رقمنة إصدار وثائق التأمين وإدارة المستندات ضمن عملياتها لتأمين المركبات، بما يدعم دقة البيانات والتحقق الفوري والامتثال للوائح التنظيمية.وتُقدم «وثيق» بالشراكة مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) وشرطة أبوظبي، حيث تتيح تبادل المعلومات بشكل آمن عبر منظومة التنقل في دولة الإمارات. كما تدعم المنصة برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» في الدولة من خلال توفير خدمات حكومية مترابطة ورقمية بالكامل وأكثر تركيزاً على المستخدم.
وقال ثامر الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة «سلاش داتا»: «مع استمرار نمو الطلب على الخدمات الرقمية في قطاع التأمين، تزداد أهمية تعزيز القدرات لتقديم هذه الخدمات بكفاءة وعلى نطاق واسع، ومن خلال منصة «وثيق»، نعمل على أتمتة وتبسيط العمليات التأمينية الرئيسية، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتمكين الفرق من التركيز على خدمة العملاء وإدارة المخاطر وتحقيق النمو».
ومن جهته، قال عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين: «يشكّل الابتكار الرقمي محوراً أساسياً في استراتيجية «دبي للتأمين»، ونحرص باستمرار على بناء شراكات تسهم في تعزيز تجربة العملاء وتبسيط الإجراءات وتقوية قدراتنا التشغيلية، وتعكس شراكتنا مع «سلاش داتا» واعتمادنا لمنصة «وثيق» التزامنا بتوظيف التقنيات لتقديم خدمات تأمين أسرع وأكثر ذكاءً وسلاسة، ومن خلال الربط المباشر بين أنظمتنا والمنصات الحكومية الرئيسية، وتمكين إصدار الوثائق في الوقت الفعلي، نعمل على توفير رحلة تأمينية أكثر كفاءة وتركيزاً على العملاء، مع تعزيز مكانتنا كإحدى الشركات الرائدة في الابتكار ضمن سوق التأمين في دولة الإمارات».

 

آخر الأخبار
«بلاك روك»: الإمارات تعزز منظومة التقاعد ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد
اقتصاد
«بلاك روك»: الإمارات تعزز منظومة التقاعد ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد
اليوم 19:09
سلطان بن أحمد يزور رئاسة مجلس الوزراء ويطلع على منظومة التميز الحكومي وتطوير الأداء المؤسسي
علوم الدار
سلطان بن أحمد يزور رئاسة مجلس الوزراء ويطلع على منظومة التميز الحكومي وتطوير الأداء المؤسسي
اليوم 19:07
6 مدربين على مسرح مونديال 2026 مروا بالإمارات
الرياضة
6 مدربين على مسرح مونديال 2026 مروا بالإمارات
اليوم 19:00
ألونسو.. الظهور الأخير!
الرياضة
ألونسو.. الظهور الأخير!
اليوم 18:53
منصور بن زايد: الاستثمار في كفاءات وطنية أساس بناء قدرات تقود الابتكار
علوم الدار
منصور بن زايد: الاستثمار في كفاءات وطنية أساس بناء قدرات تقود الابتكار
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©