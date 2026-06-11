«دار التمويل» تطلق البنك الرقمي «ظبي» من «أبوظبي العالمي»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أطلقت شركة «دار التمويل» أمس البنك الرقمي «ظبي - Dhabi» الحاصل على ترخيص من قبل سلطة التسجيل لدى أبوظبي العالمي، حيث يقع مقر البنك داخل أبوظبي العالمي (ADGM)، لينطلق من أبوظبي نحو تقديم وصول رقمي سلس، وخدمات مصرفية مخصصة، وحرية مالية عابرة للحدود، ترتكز جميعها على الثقة والأمان والشفافية التي تميّز جيلاً جديداً من الخدمات المصرفية.

ويوفر«ظبي» تجربة مصرفية عالمية متكاملة، صُممت خصيصاً لتمكين الأفراد والشركات من النمو والتطور عابر للحدود حيث يركز على فلسفة واضحة قوامها وضع العميل في المقام الأول، وتسخير التقنية لخدمته وتعزيز تجربته. ويجمع «ظبي» بين خدمات مصرفية مصممة حسب احتياجات العملاء، وتجربة رقمية سلسة تتيح للعملاء تحريك أموالهم وإدارتها وتنميتها بثقة وأمان وشفافية أينما كانوا.

ويستند «ظبي» على إرث «دار التمويل»، المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية والتي رسّخت على مدى أكثر من عقدين سجلاً موثوقاً في قطاع الخدمات المالية داخل الدولة، كما يستفيد من الركائز الراسخة من القوة والمصداقية والبنية التحتية للشركة الأم، فيما يشق في الوقت ذاته مساراً مستقلاً وطموحاً بصفته أول مؤسسة مصرفية متكاملة تنشأ من داخل أبوظبي العالمي.

ويلبي «ظبي» الاحتياجات المالية المتغيرة بسرعة، مع تنامي التنقل العالمي وتعدد أنماط الحياة والعمل وذلك عبر طرح باقة مدروسة من الحسابات الجارية وحلول الادخار والودائع الثابتة للأفراد والشركات، ضمن تجربة مصرفية راقية تجعل إدارة الأموال عبر الأسواق أمراً طبيعياً لا عبئاً.



وقال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة «ظبي» ومؤسس مجموعة دار التمويل، إن الحرية المالية الحقيقية لا تعترف بالحدود، ولذا أطلقنا «ظبي» لنعيد تعريف العمل المصرفي العالمي، ولنبني منصة لمن يرى الفرصة والنمو والانتماء في العالم كله لا في بلد واحد، مؤكداً أن «ظبي» ليس فصلاً جديداً في مسيرة «دار التمويل» فحسب، بل معيار جديد لخدمات مصرفية بلا حدود.

وينطلق «ظبي» من العاصمة التي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للمال والأعمال. وبتوجه يجمع بين الطموح الدولي والرسوخ الإقليمي، تقدم المؤسسة نموذجاً جديداً للخدمات المالية يتمحور حول العملاء ويتصل بالعالم، انطلاقاً من أبوظبي العالمي (ADGM) في دولة الإمارات.

ويقود «ظبي» مجلس إدارة يضم نخبة من القيادات ذات الخبرات الراسخة في قطاعات متنوعة، ويتولى رسم التوجه الاستراتيجي خلال مرحلته التأسيسية، وذلك إلى جانب فريق إداري يضم كفاءات بارزة من القطاع المصرفي، ويعمل على ترجمة الرؤية إلى واقع ملموس بدقة ووضوح.