«طيران الإمارات» تُتوّج بلقب «أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط»



دبي (الاتحاد)

حصدت طيران الإمارات لقب «أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط» ضمن جوائز أبيكس لأفضل شركات الطيران لعام 2026، في إنجاز جديد يعزز مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية في قطاع السفر عالمياً.

وأُعلن عن الجائزة خلال حفل أقيم في دبلن بأيرلندا، تقديراً لما تقدمه الناقلة من تجربة سفر استثنائية ومتسقة لعملائها.

واستندت الجائزة إلى تقييمات موثقة من المسافرين، حيث حققت طيران الإمارات نتائج متميزة عبر 5 محاور رئيسة تشمل: راحة المقاعد، والخدمات على متن الطائرة، والمأكولات والمشروبات، والترفيه، وخدمات الاتصال.

ويُشيد المسافرون مع طيران الإمارات باستمرار بالتزامها بتوفير أعلى مستويات الراحة سواءً كانوا مسافرين على متن طائرات الإيرباص A380 أو الإيرباص A350 أو البوينج 777 فمقصورات كل طائرات الناقلة مصممة بعناية لتوفير معايير راحة استثنائية، وهو ما يتجسد في رحابة المقصورات، والمساحة الشخصية الواسعة، والمقاعد المريحة.

وتظل الضيافة المتميزة جوهر تجربة طيران الإمارات، حيث يوفر أفراد طواقم الطائرة الذين ينحدرون من أكثر من 140 جنسية ويتحدثون أكثر من 70 لغة، مستويات خدمة استثنائية بالاعتماد على فلسفة ضيافة تقوم على 4 أركان أساسية: التميز، الاهتمام بالتفاصيل، الابتكار والشغف.

ويشكل الطعام أحد أبرز عناصر تجربة السفر مع طيران الإمارات، وتجمع قوائم الطعام عبر مختلف درجات السفر بين التأثيرات العالمية والنكهات المستوحاة من الوجهات التي تخدمها الناقلة.

وأصبح نظام طيران الإمارات للترفيه في الأجواء «ice» الحائز جوائز عالمية رفيعة مرادفاً لتميز الناقلة نفسها، حيث يوفر أكثر من 6500 قناة محتوى، ما يتيح خيارات لا مثيل لها من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والبث الرياضي المباشر والمحتوى التعليمي.

ورسخت طيران الإمارات معايير متفوقة جديدة في هذا القطاع من خلال شراكتها مع «ستارلينك». إذ بات برنامج الجيل الجديد للاتصالات على متن طائرات الناقلة يوفر شبكة إنترنت فائقة السرعة، ما يتيح للمسافرين مشاهدة البث المباشر، وإنجاز أعمالهم عبر الشبكة، وتصفح الإنترنت، والبقاء على اتصال بسلاسة وسهولة تامتين كما لو كانوا على الأرض.