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«دبي للاستثمار» تُجدد اتفاقية توفير السيولة مع «إكس كيوب»

«دبي للاستثمار» تُجدد اتفاقية توفير السيولة مع «إكس كيوب»
12 يونيو 2026 17:29


دبي (الاتحاد)
أعلنت «دبي للاستثمار» عن تجديد اتفاقيتها مع شركة «إكس كيوب - xCube» لعام إضافي، بحيث تواصل الأخيرة، بموجب هذه الاتفاقية، مهامها كموفّر للسيولة لأسهم «دبي للاستثمار» المدرجة في السوق.

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وستستمر «xCube» بصفتها موفراً للسيولة، في توفير عروض أسعار ثنائية الاتجاه بشكل مستمر خلال ساعات التداول، وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها وقواعد السوق.
ويهدف هذا الدور إلى دعم التداول المنظم على أسهم دبي للاستثمار، والإسهام في تعزيز سيولتها وتحسين قابليتها للتداول في سوق دبي المالي.
وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، إن تجديد الاتفاقية يعكس التزام «دبي للاستثمار» المستمر بتعزيز القيمة للمساهمين، وإن الحفاظ على ترتيبات فعّالة لتوفير السيولة يُعد جزءاً أساسياً من جهودها الرامية إلى جعل عمليات تداول السهم أبسط وأكثر سلاسة، بالإضافة إلى دعم نشاط السوق وتعزيز ثقة المستثمرين، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير التنظيمية المعتمدة في السوق.
من جانبه، قال سعد جلبي، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس كيوب xCube»، إن الشركة ملتزمة بالإسهام في تعزيز كفاءة السوق الثانوية وزيادة نشاطها، من خلال توفير عروض أسعار ثنائية الاتجاه بشكل مستمر، وفقاً للمتطلبات التنظيمية وقواعد السوق المعتمدة، لافتاً إلى أن تجديد الاتفاقية يعكس الثقة التي تحظى بها قدراتها ودورها المستمر في دعم الشركات المدرجة، وتعزيز حضورها في السوق، وتسهيل وصول المستثمرين إليها.

 

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