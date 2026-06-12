«فلاي دبي» تفوز بثلاث جوائز ضمن حفل «جوائز إنجازات الطيران 2026»

دبي (الاتحاد)

فازت «فلاي دبي» بثلاث جوائز خلال الحفل السنوي لـ «جوائز إنجازات الطيران» الذي أقيم بدبي.ونالت الناقلة لقب «شركة طيران العام»، كما حازت «جائزة الريادة لإطلاق خدمة جديدة متميزة»، و«جائزة أفضل استراتيجية لتطوير المواهب والقوى العاملة في شركات الطيران».

وتسلَّم الجوائز نيابة عن الناقلة كلٌ من فرانسوا أوبرهولز، الرئيس المالي في «فلاي دبي»، وراميش أنانثارامان، نائب الرئيس الإقليمي لإدارة الإيرادات وفعالية الأعمال، ومحمد حسن، نائب أول للرئيس لخدمات المطار والشحن، ومناور الحاج، مدير أول إدارة التطوير والتوظيف والتدريب، كما حضر الحفل نخبة من المعنيين بقطاعي السفر والطيران.

وتأتي هذه الجوائز تقديراً لاستثمارات الناقلة المستمرة في كوادرها البشرية وعروض منتجاتها وقدراتها الداخلية، فضلاً عن جهودها الرامية إلى تعزيز الربط الجوي وتقديم تجربة سفر متميزة لعملائها.

وقال فرانسوا أوبرهولز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «فلاي دبي»: «عملنا خلال عام 2025 على تعزيز تجربة العملاء في كل من درجة الأعمال والدرجة السياحية، من خلال التحسينات التي أدخلناها، والهادفة توفير الراحة لمسافرينا في كل مراحل الرحلة، كما واصلت الناقلة تميزها الكبير في الاستثمار في مجالات التوظيف والتدريب وتطوير القدرات الداخلية لدعم طموحاتنا للنمو على المدى الطويل، ومع طلبيات الطائرات الأخيرة التي أعلنا عنها خلال معرض دبي للطيران 2025، فإننا في وضع ممتاز للمضي قدماً في المرحلة التالية من التوسع بالتزامن مع نمو أسطولنا وشبكة وجهاتنا».

وأضاف: «تُعد هذه الجوائز انعكاساً مباشراً للعمل الجاد والتفاني الذي تبذله فرق العمل في فلاي دبي، لقد ارتكز نموذج أعمالنا دائماً على المرونة والابتكار بفضل الاستثمار المتزامن في كوادرنا عبر برامج تدريبية متطورة، والارتقاء بتجربة المسافرين، سواء على الأرض أو في الأجواء»، مؤكداً مواصلة فتح آفاق جديدة في الأسواق التي تفتقر إلى خدمات الربط الجوي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران.