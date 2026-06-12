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تخفيضات محدودة في ميزانية الاتحاد الأوروبي تثير تحفظات ألمانيا

تخفيضات محدودة في ميزانية الاتحاد الأوروبي تثير تحفظات ألمانيا
12 يونيو 2026 18:20

 

 واجهت ألمانيا، أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي، انتكاسة في المفاوضات بشأن الميزانية طويلة الأجل المقبلة للتكتل، أمس، بعد أن اقترحت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تخفيضات طفيفة فقط في خطة الإنفاق الخاصة بالمفوضية الأوروبية.

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ومن شأن الاقتراح أن يخفض خطة ميزانية المفوضية الأوروبية البالغة 1.76 تريليون يورو (2 تريليون دولار) للفترة 2034-2028 بنحو 2%، أو حوالي 32.8 مليار يورو، كما أنه سيقلّص التمويل المخصص للتنافسية والدفاع بينما يحافظ بشكل كبير على المخصّصات الموجهة للزراعة والتنمية الإقليمية، واللتين تشكلان معاً الحصة الأكبر بكثير من إنفاق الاتحاد الأوروبي.
ومن غير المرجح أن يرضي هذا المخطط ألمانيا والدول المساهمة الأخرى، والتي دفعت بضرورة كبح جماح إنفاق الاتحاد الأوروبي في وقت تواجه فيه الدول الأعضاء ضغوطاً في ميزانياتها المحلية، كما دفعت برلين نحو حماية التمويل المخصّص للدفاع والتنافسية.
ومن المقرر أن يواصل قادة الاتحاد الأوروبي مناقشاتهم بشأن الميزانية في قمة تعقد في بروكسل الأسبوع المقبل، وسيكون المقترح القبرصي بمثابة أساس للمفاوضات، والتي من المتوقع أن تكون طويلة ومثيرة للجدل.

المصدر: وام
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