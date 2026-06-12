«الاتحاد لائتمان الصادرات» تبرز دور الإمارات في رسم ملامح التجارة العالمية خلال مؤتمر عالمي



براغ (الاتحاد)

سلّطت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، خلال مشاركتها في جلسةٍ نقاشية رفيعة المستوى ضمن فعاليات مؤتمر «تي إكس إف جلوبال 2026» الذي عقد بين 9 و11 يونيو الجاري في العاصمة التشيكية براغ، الضوء على المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي راسخ للتجارة والاستثمار.

واستعرضت المزروعي، في كلمةٍ أمام مجموعةٍ من صنّاع السياسات العالميين، وقادة تمويل الصادرات والمستثمرين المؤسساتيين المشاركين في الحدث الذي يُعد أحد أبرز المؤتمرات العالمية المتخصصة في تمويل الصادرات، تأثير التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة في إحداث تحولٍ نوعي في تدفقات التجارة العالمية، وإعادة صياغة دور وكالات ائتمان الصادرات كمحركاتٍ لنمو الاقتصادات وتنويع روافدها.

وأكدت أن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المتغيّر خلال السنوات الأخيرة أثر بشكل واسع ومباشر على استراتيجية «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وقابليتها لتحمُّل المخاطر، ونموذجها التشغيلي.

وأوضحت أن الشركة تعمل اليوم ضمن بيئة تجارةٍ عالمية مختلفة جذرياً عن تلك التي كانت قائمةً عند تأسيسها في عام 2018، في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد، وتصاعد النزعات المرتبطة بالحمائية، والتفكك الجيوسياسي، وتحول مسارات التجارة؛ إذ أسهمت هذه العوامل مُجتمعةً في زيادة تعقيد النظام العالمي وتراجع القدرة على التنبؤ به.

وأكدت أن دولة الإمارات أثبتت، في خضمِّ هذه التحولات العالمية، مستوى استثنائياً من المرونة في ترسيخ مكانتها كحلقة وصل موثوقة بين الأسواق المتقدمة وسريعة النمو.

وقالت إن الدولة تواصل تعزيز دورها كبوابةٍ عالمية للتجارة، مرتكزةً في ذلك على الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية اللوجستية، وتوسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPAs» وتسريع وتيرة التنويع الصناعي، وتعزيز الشراكات الدولية.

وأضافت أن «الاتحاد لائتمان الصادرات» طورّت استراتيجيتها بما يتماشى مع أجندة التحول الاقتصادي لدولة الإمارات، وأنها تضطلع، بصفتها الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في الدولة، بدورٍ محوري في تسهيل التجارة وتمكين الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية الكفيلة بدعم تنوع الاقتصاد الوطني وتعزز التنافسية العالمية.

وتطرقت النقاشات إلى أهم التحولات الجوهرية في مسار الشركة، ومن أبرزها قابلية تحمُّل المخاطر، حيث تبنّت «الاتحاد لائتمان الصادرات» إطاراً أكثر استشرافية ودقة لإدارة المخاطر، بما يدعم المصدّرين والمستثمرين في دولة الإمارات الساعين إلى اغتنام الفرص في الأسواق الناشئة الواعدة، بما يتواءم مع مستهدفات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وتواصل الشركة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة، كما تواصل تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات، مستندة إلى نهجٍ استراتيجي يركز على الضمانات الائتمانية، وحلول تخفيف المخاطر، وأدوات التمويل التجاري.

وتعمل «الاتحاد لائتمان الصادرات» حالياً في 30 دولة أفريقية؛ حيث دعمت مشاريع متنوعة بما في ذلك البنية التحتية للرعاية الصحية، وبناء المستشفيات، وأنظمة الاستجابة للطوارئ، وحلول مكافحة الحرائق، والمبادرات التكنولوجية، ومشروعات الطاقة الخضراء، إلى جانب تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من الاندماج في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

وأكدت رجاء المزروعي، أن النموذج التشغيلي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» أصبح قائماً على البيانات بشكل متزايد وأكثر قدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات، من خلال توظيف التحليلات المتقدمة، والمعلومات الآنية للأسواق، وأنظمة مراقبة المخاطر المتطورة، بما يتيح لها تقييم المخاطر المرتبطة بالدول، والديناميكيات القطاعية، وسلوك المشترين بدقة أكبر.

وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية ضمن الأولويات الاستراتيجية للشركة، نظراً لدورها المحوري في تعزيز الصادرات غير النفطية ودفع عجلة النمو الاقتصادي القائم على الابتكار في دولة الإمارات.

واختتمت المزروعي الجلسة بالحديث عن تنامي أهمية هياكل التمويل المدمج في تمكين المشاريع النوعية عبر قطاعات حيوية تشمل الطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية المستدامة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، خاصةً مع تزايُد اعتماد هذه المشاريع على الشراكات بين رأس المال العام والخاص لتعزيز الجدوى الاستثمارية وفتح آفاق تنموية طويلة الأمد.

وذكرت أن «الاتحاد لائتمان الصادرات» تضطلع في هذا الإطار بدورٍ تكاملي عبر تقديم أدوات متخصصة تشمل تأمين الائتمان، والضمانات، وحلول التمويل التجاري، بما يسهم في الحد من مخاطر المعاملات العابرة للحدود وتعزيز جدارة المشاريع للتمويل المصرفي.