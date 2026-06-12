«إنجاز الإمارات» تعلن فوز فريقين طلابيين بجائزة برنامج الشركة الوطنية لعام 2026

دبي (الاتحاد)

أعلنت «إنجاز الإمارات»، المؤسسة غير الربحية الرائدة في تمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال، عن فوز فريق مشروع «بوكيت بال» من جامعة ولونغونغ في دبي وفريق مشروع «هيدروغارد» من المدرسة الأميركية للإبداع العلمي «ASCS» بمسابقتها «برنامج الشركة الوطنية» للعام 2026.

وعلى مدى عام كامل شهدت المسابقة في دورتها السابعة عشرة مشاركة أكثر من 800 طالب وطالبة من المدارس والجامعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتم اختيار الفريقين الفائزين من بين 99 شركة طلابية تقديراً لقدرتهما على تحويل أفكار مبتكرة إلى حلول قابلة للتطبيق تجارياً تُعالج تحديات واقعية.

وخلال الحدث، قام فيصل بن جمعة بلهول، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «إنجاز الإمارات»، والشيخة علياء بنت بطي مكتوم راشد آل مكتوم، وعائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ونخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال، والتربويين، والشركاء، والخبراء، وممثلين عن مؤسسات رائدة من القطاعين العام والخاص، في جولة تعريفية تحدث فيها الطلاب عن مشاريعهم المبتكرة والتي تمكنت من التأهل إلى النهائيات.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة «إنجاز الإمارات: يعكس برنامج الشركة التزامنا الراسخ بتمكين الشباب وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية و«نحن الإمارات 2031» وإنجازات طلبتنا تؤكد أهمية التعاون بين منظومة التعليم والقطاع الخاص والجهات الحكومية.

وشهدت نسخة هذا العام مشاركة 595 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية ضمن 68 فريقاً من 23 مدرسة، إلى جانب 213 طالباً جامعياً ضمن 31 فريقاً من 9 جامعات. واكتسب المشاركون خبرات عملية مباشرة في تطوير مشاريعهم وإطلاقها وإدارتها كمؤسسات تجارية قائمة بالفعل وبعد أشهر من التوجيه والتخطيط وتقييم الأداء عبر مراحل تنافسية عدة، تأهلت الفرق الأكثر تميزاً إلى النهائيات لعرض مشاريعها أمام لجنة تحكيم مرموقة.

وقالت رزان بشيتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز الإمارات: يعكس برنامج الشركة أثر التعلّم التطبيقي في تطوير مهارات الشباب وعلى مدى عام، طوّر الطلبة مشاريعهم، واختبروا أفكارهم، وابتكروا حلولاً لتحديات واقعية، وبنوا مهارات الثقة والمرونة والقيادة اللازمة للنجاح في اقتصاد سريع التطور.

وطوّر الفريق الفائز على مستوى الجامعات من جامعة ولونغونغ في دبي مشروع «بوكيت بال - PocketPal»، وهو منصة تكنولوجيا مالية موجّهة للشباب تجمع بين التثقيف المالي وأدوات إدارة الأموال الحقيقية تحت إشراف الوالدين.

أما الفريق الفائز على مستوى المدارس الثانوية من المدرسة الأميركية للإبداع العلمي فقد ابتكر مشروع «هايدروجارد - HydroGuard»، وهو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد حالات الغرق، حيث يقوم بمراقبة السباحين في الوقت الفعلي، واكتشاف مؤشرات الخطر، وإرسال تنبيهات فورية. كما يتابع النظام حالة المياه.

وسيمثّل الفريقان الفائزان دولة الإمارات في المسابقة الإقليمية لبرنامج الشركة من إنجاز العرب، المقرر عقدها في القاهرة، مصر، في نوفمبر 2026، حيث سيتنافسان إلى جانب نخبة من المشاريع الطلابية الفائزة من مختلف أنحاء المنطقة، ويعرضان ما تتميز به دولة الإمارات من ابتكار وإبداع ومواهب شابة صاعدة - بما يعزز حضور الدولة المتنامي في مجال ريادة الأعمال الشبابية على المستوى الإقليمي.

وكرّمت «إنجاز الإمارات» مجموعة من الإنجازات الطلابية المتميزة من خلال سلسلة من الجوائز المدعومة من الشركاء، والتي احتفت بالتميز في مجالات الابتكار والاستدامة والتخطيط المالي وإعداد خطط الأعمال.