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اقتصاد

إعادة افتتاح خط السكك الحديدية بين برلين وهامبورج

إعادة افتتاح خط السكك الحديدية بين برلين وهامبورج
14 يونيو 2026 16:57

 

 أُعيد افتتاح خط السكك الحديدية بين برلين وهامبورج بعد أكثر من 10 أشهر من أعمال تحديث شاملة، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان».

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 وغادر أول قطار ركاب للمسافات الطويلة محطة هامبورج المركزية في تمام الساعة 5:36 صباحاً (التوقيت المحلي)، متأخرا دقيقتين عن موعده المقرر.
وقالت الشركة: أُعيد افتتاح الخط، وتسير الآن أولى القطارات بين هامبورج وبرلين، وبدأت قطارات الشحن باستخدام الخط الذي تم تحديثه مؤخراً منذ مساء أمس السبت.
ويُعد خط برلين-هامبورج أهم وصلة مباشرة بين مدينتين ضمن شبكة القطارات للمسافات الطويلة في ألمانيا.
وكانت «دويتشه بان» قد أعادت افتتاح أول جزء من الخط في منتصف مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين تسير القطارات بشكل متواصل بين هامبورج وشفيرين في شمال ألمانيا.
وبدأت أعمال التحديث الشاملة في أغسطس 2025، وشملت استبدال القضبان والمحولات والإشارات، إلى جانب تحديث 28 محطة.
وتأخر إنجاز الأعمال بنحو شهر ونصف، مقارنة بالجدول الزمني المقرر، وعزت «دويتشه بان» ذلك إلى موجة الصقيع التي شهدتها البلاد في بداية العام.
وكانت التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 2.2 مليار يورو.
وخلال فترة التحديث، اضطرت قطارات المسافات الطويلة وقطارات الشحن إلى استخدام مسارات بديلة أطول، كما استمر تسيير القطارات الإقليمية على أجزاء من الخط، بينما اعتمد الركاب على خدمات الحافلات، حيث تم تشغيل أكثر من 200 حافلة.

 

المصدر: د ب أ
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