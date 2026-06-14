اختتام «وورلد فودتك كونفكس 2026» في كوريا



اختُتمت في مركز «كينتكس» للمعارض بمدينة غويانغ في كوريا الشقيقة، أعمال «وورلد فودتك كونفكس 2026»، الذي جمع نُخبة من الخبراء وصنّاع القرار وروّاد الابتكار من دول العالم، لبحث مستقبل قطاع تكنولوجيا الغذاء في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والصحة العامة، وسلاسل الإمداد العالمية.

وشكّل الحدث، الذي عُقد خلال الفترة من 9 إلى 12 يونيو الجاري، منصّة دولية متخصصة جمعت بين المؤتمرات والمعارض والجوائز، بهدف تسريع تبنِّي الحلول المبتكرة في قطاع الغذاء، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسّسات الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في تطوير نماذج عملية أكثر استدامة ومرونة لمواجهة تحديات الغذاء المستقبلية.

ونظّم الحدث كلٌّ من مجلس تكنولوجيا الغذاء العالمي، وغرفة التجارة والصناعة الكورية، وجامعة سيؤول الوطنية، تحت شعار «منصة عالمية لتكنولوجيا الغذاء»، بما يعكس التوجه المتنامي نحو توظيف التقنيات المتقدمة في إعادة تشكيل منظومة الغذاء عالمياً، من خلال حلول تشمل البروتينات البديلة، والروبوتات الغذائية، والذكاء الاصطناعي، والتوزيع الذكي، والتقنيات المرتبطة بالصحة وجودة الحياة.

وتضمّن البرنامج أكثر من 20 جلسة بمشاركة متحدّثين دوليين، إلى جانب نحو 80 جلسة متخصّصة بمشاركة ممثّلين عن القطاع الحكومي والأوساط الأكاديمية والشركات، ضمن مسارات شملت مستقبل الغذاء، والاستدامة، والصحة، والثقافة، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر والأزرق، إضافة إلى جلسات مرتبطة بالسياسات العامة والتقنيات العميقة وسلاسل القيمة الغذائية.

وشهد الحدث تكريم عدد من الشركات والمؤسَّسات والمبتكرين ضمن جوائز «وورلد فودتك»، التي تحتفي بالإسهامات النوعية في تطوير قطاع تكنولوجيا الغذاء، حيث تم الإعلان عن أكثر من 120 جائزة ضمن فئات متعددة، شملت الجوائز الكبرى، وأفضل الجوائز، وجوائز الشباب، والجوائز الفخرية، بما أبرز نماذج عالمية في توظيف الابتكار لمعالجة تحديات الغذاء والاستدامة.

وأكد المشاركون أن تكنولوجيا الغذاء أصبحت أحد المسارات الاستراتيجية في التعامل مع التحديات العالمية، ولم تَعُد تقتصر على رفع كفاءة الإنتاج أو تطوير الصناعات الغذائية، بل باتت أداة لإعادة تصميم مستقبل الغذاء والصحة والمجتمعات، وتعزيز قدرة الدول على بناء منظومات غذائية أكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والمناخية والديموغرافية.

وقال كيم مين سوك، رئيس الوزراء الكوري، في كلمة مصوّرة خلال الحدث، إن تكنولوجيا الغذاء تُمثّل ركيزة أساسية لمعالجة قضايا الغذاء المستقبلية وقيادة منظومة صناعية مستدامة، مؤكداً أن الحكومة الكورية تعمل على تطوير هذا القطاع ضمن مجالات رئيسية، بوصفه أحد محركات النمو المستقبلية.

ويأتي انعقاد «وورلد فودتك كونفكس 2026» في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بناء شراكات دولية أكثر فاعلية في مجالات الأمن الغذائي والتقنيات المتقدمة، بما يدعم التحول نحو أنظمة غذائية أكثر استدامة، ويُعزّز دور الابتكار في مواجهة التحديات المرتبطة بالغذاء والصحة والمناخ على المستوى العالمي.