12 % حصة «هيونداي موتور» في السوق الأميركية

سيؤول (وام)

أظهرت بيانات أن مجموعة هيونداي موتور استحوذت على 11.8% من سوق السيارات الأميركية خلال أول 4 أشهر من هذا العام، وذلك بفضل المبيعات القوية للسيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الهجينة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن شركة أبحاث السوق العالمية «أومديا»، ارتفعت الحصة السوقية المجمّعة لشركة هيونداي موتور وشركة كيا بمقدار «1» نقطة مئوية، مقارنة مع العام السابق إلى 11.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتحتل المرتبة الرابعة بعد شركة جنرال موتورز، وشركة تويوتا، وشركة فورد موتور.

وارتفعت المبيعات المجمّعة بنسبة 1.3% خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 589 ألفاً و936 وحدة.

وحققت المجموعة، في العام الماضي، حصة سوقية قياسية بلغت 11.3% في السوق الأميركية، حيث أعرب مراقبو الصناعة عن تفاؤلهم بأن حصتها السوقية قد تتجاوز حاجز 12% هذا العام.

وأشار مراقبون في قطاع السيارات إلى أن مجموعة هيونداي موتور وسّعت حصتها السوقية بفضل المبيعات القوية للسيارات الهجينة وغيرها من طرازاتها الصديقة للبيئة، في ظل تراجع الطلب على السيارات التقليدية، عقب ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وسجّلت مبيعات السيارات الهجينة المجمّعة لهيونداي موتور وكيا في الربع الأول من العام الجاري 97 ألفاً و627 وحدة، بزيادة 53.2% على نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت المبيعات بمقدار 74.4% على أساس سنوي إلى 43 ألفاً و392 وحدة في مايو، مسجّلة أعلى مستوى شهري لها.