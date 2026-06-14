«موانئ أبوظبي» تُنجز صفقات استحواذ وتوسّعات استثنائية خلال 30 يوماً

رشا طبيلة (أبوظبي)



مجموعة موانئ أبوظبي تجسّد قصة نجاح عالمية بعد أن حوّلت التحديات إلى فرص ذهبية، وخلال شهر واحد فقط، وتحديداً بين منتصف مايو الماضي ومنتصف يونيو الجاري، كشفت المجموعة عن استحواذات واستثمارات وشراكات بمليارات الدراهم، محلياً وإقليمياً ودولياً، تعزيزاً لاستراتيجياتها المتمثلة في توسيع حضورها العالمي، وتوسيع البنية التحتية الحيوية للموانئ، وتعزيز الخدمات اللوجستية عبر الأسواق الدولية الرئيسة، ودعم قطاعات أعمالها من الشحن البحري، والقطاع اللوجستي والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة.



تشغيل تجريبي

في شهر يونيو الجاري، أعلنت موانئ أبوظبي عدداً من المشاريع والاستثمارات والاستحواذات، منها إطلاق التشغيل التجريبي لـ «موانئ نواتوم - محطة سفاجا» في جمهورية مصر العربية، استعداداً للتشغيل الكامل للمحطة في وقت لاحق من العام الجاري.

ويجري تنفيذ مشروع «موانئ نواتوم - محطة سفاجا» بموجب اتفاقية امتياز ممتدة لـ30 عاماً، تم إبرامها عام 2023 مع هيئة موانئ البحر الأحمر لتطوير وتشغيل المحطة متعددة الأغراض، وستكون «موانئ نواتوم - محطة سفاجا» أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر، لتشكّل بوابة حيوية للمنطقة تعزّز شبكة الربط بين مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ومسارات الشّحن العالمية.



بضائع سائبة

أعلنت المجموعة، في يونيو الجاري، استحواذها على شركة «كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا - سي إل آي»، المشغّل المستقل لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، لتسجّل بذلك دخولها الرسمي إلى أسواق أميركا الجنوبية عبر صفقة توسع استراتيجية.

وبلغت القيمة الإجمالية «القيمة المؤسسية» لصفقة الاستحواذ 3.1 مليار درهم «ما يعادل 835 مليون دولار»، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من العام الجاري، رهناً باستيفاء الشروط المعتادة لإغلاق الصفقات، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات الهيئات المعنية بمكافحة الاحتكار، كما تم الاتفاق على مواصلة فريق الإدارة العليا لشركة «سي إل آي» أداء مهام إدارة الشركة.



شبكة لوجستية

في مايو الماضي، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي تأسيس شبكة لوجستية بريّة متكاملة ومتعدّدة الوسائط، تضم موانئ جافة ومستودعات شحن متّصلة بشبكة السكك الحديدية، بما في ذلك مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» التابعة لمجموعة كيزاد.

وستعمل هذه الشبكة على ترسيخ مكانة ميناء خليفة ومرافئ الفجيرة كبوابتين حيويتين لدعم القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز حركة الشّحن الصناعي على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث أبرمت المجموعة مذكرات تفاهم مع أربع من كبريات الشركات الصناعية في الدولة، وهي: شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة «إمستيل»، وشركة الغرير للحديد والإستيل، وشركة «تيناريس»، لتعزيز دورها ومكانتها كمتعاملين رئيسيين للشحن الصناعي ضمن الشبكة اللوجستية البريّة للمجموعة والمرتبطة بشبكة السكك الحديدية.



حضور عالمي

في مايو الماضي، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية للاستحواذ على شركة «إم بي إس اللوجستية»، والتي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، وذلك في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية «القيمة المؤسسية» 300 مليون درهم، ويتضمن الاستحواذ ملكية بنسبة 100% للأعمال الرئيسية للشركة، باستثناء مشاريعها المشتركة، وتُمثّل هذه الخطوة نقلة نوعية أخرى في استراتيجية المجموعة الرامية إلى ترسيخ حضورها على مستوى العالم.



خطوة مهمة

أعلنت المجموعة منحها ثلاثة عقود رئيسية لتصميم وتشييد محطة الحاويات، وتوريد رافعات إلى «موانئ نواتوم - محطة بوانت نوار» في جمهورية الكونغو، ويتم تطوير محطة الحاويات من قِبل المشروع المشترك الذي تمتلك مجموعة موانئ أبوظبي فيه حصص الأغلبية مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، عبر شركتها الفرعية «سي إم إيه تيرمينالز»، وذلك بموجب الاتفاق الموقّع بين الجانبين في فبراير من عام 2025، وتصل قيمة العقود الممنوحة إلى نحو 735 مليون درهم «200 مليون دولار»، وتُعد خطوة إلى الأمام في مسيرة تطوير محطة الحاويات بموجب اتفاقية الامتياز لمدة 30 عاماً، القابلة للتمديد لمدة 20 عاماً إضافية.



أداء قوي

بحسب بيانات مجموعة موانئ أبوظبي، ارتفعت إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي 25% على أساس سنوي لتصل إلى 5.75 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، من خلال نمو عضوي كامل مدفوع بالأداء التشغيلي والمالي القوي للقطاع البحري والشحن، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وتسارع زخم نمو أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة بلغت 33% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.52 مليار درهم، مدفوعة بتحسّن نسبة الربحية، حيث ارتفع هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 26.4% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 24.7% خلال الفترة نفسها من العام السابق، وقفز إجمالي صافي أرباح المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 653 مليون درهم، مدفوعة بالكفاءة التشغيلية، وانخفاض تكاليف التمويل، وزيادة مساهمة المشاريع المشتركة والشركات الزميلة، وتعكس النتائج المالية للمجموعة مرونة منظومتها التجارية المتكاملة والمتنوعة، وسط مشهد جيوسياسي واقتصادي كلّي مليء بالتحديات والتعقيدات.

وأثبتت المجموعة عبر عملياتها المتنوعة ونموذج أعمالها المتكامل والقائم على شراكات وعقود طويلة الأمد، واستراتيجيتها الواضحة، ومرونتها التشغيلية، أنها قادرة مُجدداً على تحويل المخاطر والتحديات إلى فرص متنوعة.