قوة الطلب وثقة المستثمرين يعززان زخم سوق العقارات في الإمارات

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)



يواصل السوق العقاري في الإمارات زخمه المعتاد مدفوعاً بقوة الطلب على المشاريع الجديدة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، وجاذبية الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع العقارات.

شهد السوق، منذ بداية شهر يونيو الجاري، وخلال أسبوعين فقط، قيام العديد من المطورين العقاريين في مختلف إمارات الدولة بالكشف عن خططهم للإعلان عن مشاريع تطويرية ضخمة والإعلان الفعلي عن إطلاق مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية الجديدة، وترسية عقود تنفيذ، ووضع حجر الأساس لبدء الأعمال الإنشائية في مشاريع جديدة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 211 مليار درهم، مما يعكس ثقة المطورين بآفاق نمو سوق العقارات، مدعومة بالطلب القوي من المستثمرين.



منظومة حضرية

جاء في صدارة هذه المشاريع إعلان شركة إعمار العقارية خططها للكشف عن مشروعها العمراني الأضخم على الإطلاق في قلب دبي بقيمة 200 مليار درهم، والذي سيعد أحد أكبر المشاريع العمرانية المتكاملة على الإطلاق، بمساحة مبنية إجمالية تتجاوز 4.5 مليون متر مربع لاستيعاب قرابة 150 ألف نسمة ضمن منظومة حضرية متكاملة عالمية المستوى، وجاهزة للمستقبل، فيما شملت المشاريع الأخرى التي تم إطلاقها فعلياً منذ بداية يونيو، مشروع «ذا ياردز» في دبي بقيمة 4 مليارات درهم في «سيتي أوف أرابيا»، ومشروع «لينار»، لمجموعة «ألِف» في الشارقة بقيمة 4 مليارات درهم، ووضع حجر الأساس لمشروع «سنسي» في جزيرة السعديات بأبوظبي لمجموعة «ريبورتاج» بقيمة 550 مليون درهم، وترسية عقد تنفيذ مشروع «كابريا إيست/ويست» و«مارافيل» ضمن «غاف وودز» السكني في دبي لشركة ماجد الفطيم.

وأعلنت «بيوند للتطوير العقاري» مشروع «ذا ياردز»، الوجهة العمرانية المتكاملة الجديدة في «سيتي أوف أرابيا»، إحدى أبرز المناطق الحضرية سريعة النمو، إلى جانب الكشف عن «أرنشيا» كأول مجمع سكني ضمن المشروع، ويمتد «ذا ياردز» على مساحة بناء إجمالية تبلغ 2.3 مليون قدم مربعة، ويضم 1560 وحدة سكنية.



مخطط رئيسي

قال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة بيوند للتطوير العقاري: يمثل «ذا ياردز» استثماراً بقيمة 4 مليارات درهم في واحدة من أكثر المناطق الواعدة للنمو في دبي، حيث تتكامل البنية التحتية المتطورة وشبكات النقل مع الطلب المتزايد على المشاريع السكنية النوعية، ما يعزز مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار على المدى البعيد.

وأضاف: يعكس المشروع رؤية «بيوند» للنمو والتوسع عبر مختلف إمارات الدولة، من خلال تطوير وجهات سكنية متكاملة تجمع بين الطبيعة والتصميم المبتكر وجودة الحياة، وتلبي تطلعات الأفراد والعائلات الباحثين عن تجارب سكنية استثنائية.

وتابع: «تستند جاذبية دبي الاستثمارية إلى مقومات راسخة، تشمل النمو السكاني المستدام، والبنية التحتية المتقدمة، والحوكمة الفاعلة، والرؤية الواضحة للمستقبل.

واستكمل: يعكس كل مشروع نعمل على تطويره ثقتنا بمستقبل السوق العقارية في الإمارات وبالفرص التي تتيحها مسيرة النمو المتواصلة التي تشهدها دبي.

وبالتزامن مع الإعلان عن مشروع «ذا ياردز» كشفت «بيوند» عن «أرنشيا» كأول مجمع سكني ضمن المخطط الرئيسي للمشروع، ويضم 272 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ منخفضة الارتفاع.



الشارقة

كما أعلنت مجموعة «ألِف» الإطلاق الرسمي لمشروع «لينار»، أحدث مشاريعها السكنية في منطقة الممزر بالشارقة، وتبلغ قيمته 4 مليارات درهم.

ويضم المشروع 5 أبراج سكنية توفر ما مجموعه 2620 وحدة سكنية. وبرجاً تجارياً واحداً يحتوي على مساحات مخصّصة للتجزئة والخدمات، ومن المتوقع أن يبدأ البرج «A»، والذي يُشكّل جزءاً من المرحلة الأولى من المشروع، باستقبال السكان اعتباراً من عام 2030 فصاعداً.

وقالت الشركة إنه نتيجةً للإقبال القوي على طلبات إبداء الاهتمام للبرج A، وسّعت مجموعة ألِف نطاق طلبات إبداء الاهتمام ليشمل البرجين «B وC»، فيما تم حجز جميع طلبات إبداء الاهتمام للمرحلة الأولى بالكامل.

وقال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألِف»: يعكس مشروع «لينار» التزامنا بتطوير وجهات سكنية عالية الجودة، تقدم قيمة ملموسة للمجتمع، وتتماشى مع الرؤية الحضرية طويلة الأمد لإمارة الشارقة ويوفر المشروع تجربة معيشية متكاملة، تجمع بين التصميم الراقي، والموقع المتميز.



السعديات

أعلنت مجموعة ريبورتاج وضع حجر الأساس لمشروع «سنسي» السكني في جزيرة السعديات بأبوظبي، في خطوة تعكس مواصلة المجموعة تنفيذ خططها التوسعية في أحد أكثر الأسواق العقارية جاذبية ونمواً في دولة الإمارات.

ويعكس انطلاق الأعمال الإنشائية للمشروع ثقة مجموعة ريبورتاج المستمرة في سوق أبوظبي العقاري، والتزامها بتطوير مشاريع توفر قيمة مضافة مستدامة، في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.

وقالت الشركة، إن بدء الأعمال الإنشائية للمشروع يأتي بعد خمسة أشهر فقط من إطلاقه، في مؤشر على كفاءة منظومة التطوير والتنفيذ التي تعتمدها المجموعة، وقدرتها على تسريع دورة التطوير العقاري وتحويل المشاريع من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ وفق جداول زمنية مدروسة.

ويشكل مشروع «سنسي» إضافة جديدة إلى محفظة مشاريع ريبورتاج في أبوظبي، كما يمثل توسعاً نوعياً للمجموعة في جزيرة السعديات التي رسخت مكانتها وجهة استثمارية وسكنية عالمية؛ بفضل ما تضمه من معالم ثقافية بارزة ومشروعات نوعية وبنية تحتية متطورة، إلى جانب مستويات الطلب المتنامية على العقارات السكنية.

وقال أندريا نوتشيرا، العضو المنتدب للمجموعة في مجموعة ريبورتاج العقارية: يمثل وضع حجر الأساس لمشروع سنسي بعد فترة وجيزة من إطلاقه دليلاً على قوة نموذج الأعمال الذي تتبناه المجموعة وكفاءة عملياتها التشغيلية. نحن نركز على تنفيذ المشاريع وفق رؤية واضحة تضمن تحقيق قيمة مستدامة للمستثمرين والعملاء، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة والالتزام.

وأضاف: يمثل مشروع «سنسي» استثماراً استراتيجياً في جزيرة السعديات، التي تعد من أكثر المناطق الواعدة في أبوظبي من حيث جودة الحياة والعائد الاستثماري وفرص النمو المستقبلية، وهو ما ينسجم مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين والملاك.



ترسية عقود

في السياق ذاته، أعلنت «ماجد الفطيم» ترسية عقد بقيمة ملياري درهم على شركة «المقاولات الهندسية (ECC)، لتتولى مهام المقاول الرئيسي لتنفيذ حيّي «كابريا إيست» و«كابريا ويست»، بما في ذلك «مارافيل ريزيدنسز»، ضمن مشروع «غاف وودز».

وقال أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية: مع استعدادنا لتنفيذ وتسليم حيّي كابريا إيست وكابريا ويست وحي مارافيل ريزيدنسز ضمن «غاف وودز»، نفخر بتعيين شركة المقاولات الهندسية للعمل على مشروع بهذه الأهمية والمكانة.

ويضم مشروع «غاف وودز» 11 حياً متفرداً تم تصميمها وسط مساحات خضراء كثيفة، ومرافق تركز على الرفاهية، وتجارب خارجية تعزز أسلوب حياة أكثر ترابطاً ونشاطاً وروحاً مجتمعية.