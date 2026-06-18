الإمارات تشارك في «فيفا تِك 2026» لدعم توسع الشركات الناشئة وتعزيز شراكاتها العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دولة الإمارات في معرض «فيفا تك» 2026 لريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري تحت شعار «الذكاء الاصطناعي.. التأثير لا الوهم»، حيث ترأّس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد الدولة المشارك في الحدث. وتهدف المشاركة إلى تعزيز حضور دولة الإمارات في منظومة الابتكار العالمية، وترسيخ مكانتها كمركز جاذب للشركات الناشئة والاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الجديد، إضافة إلى دعم الشركات الإماراتية الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع وبناء شراكات دولية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وجمهورية فرنسا ترتبطان بعلاقات اقتصادية متينة وشراكة استراتيجية راسخة تشمل القطاعات الحيوية المختلفة، مع تبني رؤية مشتركة تركز على القطاعات الجديدة ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في بناء اقتصاد مستقبلي مستدام قائم على المعرفة والابتكار. وقال إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً، حيث تحتضن دولة الإمارات اليوم 11 ألفاً و355 شركة فرنسية تسهم في التنوع الاقتصادي بالدولة وتعزز الفرص والأعمال في أنشطة اقتصادية متنوعة تشمل السياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتصنيع والطاقة والدفاع والرفاهية والخدمات والبنية التحتية.

وأضاف أن مشاركة الإمارات في المعرض تمثل فرصة لتعزيز حضور الشركات الإماراتية في سوق التكنولوجيا العالمي، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع المستثمرين ومؤسسات التقنية ورواد الابتكار، بما يدعم ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، مؤكدا حرص الوزارة على تمكين رواد الأعمال من استكشاف فرص التوسع والنمو، وبناء شراكات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية في الأسواق الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».



وشارك معالي عبد الله بن طوق في جلسة حوارية رئيسية، ضمن أعمال معرض «فيفا تيك 2026» بعنوان «دليل النمو الجديد»، ناقشت التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصعود نماذج اقتصادية جديدة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، ومعالي برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والسيادة الرقمية السابق في الجمهورية الفرنسية.

واستعرض معاليه خلال الجلسة رؤية دولة الإمارات في بناء نموذج اقتصادي مستقبلي مرن وتنافسي، يرتكز على تنويع مصادر النمو، وتعزيز بيئة داعمة لريادة الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة، وتوظيف التقنيات الحديثة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، بما يعزّز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد. وضم الوفد المشارك في المعرض ممثلين عن نحو 20 جهة من حاضنات الأعمال والجهات المعنية بتنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، شملت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي «Hub71»، وهيئة المناطق الاقتصادية برأس الخيمة «راكز»، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وجمعية الإمارات لريادة الأعمال، ومدينة مصدر، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ووكالة الإمارات للفضاء.

وشملت قائمة الشركات الإماراتية الناشئة والصغيرة والمتوسطة المشاركة عشر شركات تعمل في عدد من قطاعات الاقتصاد الجديد، أبرزها التكنولوجيا والخدمات المالية الحديثة، وتكنولوجيا الغذاء وحلول الزراعة المتقدمة والبنية التحتية المستدامة. واستعرضت الشركات الإماراتية المشاركة خدمات ابتكارية متقدمة تعكس تنوع القطاعات التقنية في الدولة، حيث شملت حلولاً رقمية لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين وتسهيل وأتمتة التمويل، والخدمات المالية للشركات، ومنصات نقاط البيع والدفع المدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاع التجزئة والمطاعم، وحلولاً ذكية لتخصيص الخدمات المصرفية وتعزيز تجربة العملاء.

كما تضمّنت المنتجات والحلول والخدمات الإماراتية المعروضة منصات متكاملة لإدارة سلاسل التوريد الرقمية للأغذية والتجارة المستدامة، ومنصات لدعم توسّع الشركات ودخولها أسواقاً جديدة، وتطبيقات البرمجيات المتقدمة والحلول الرقمية المتكاملة، وتقنيات زراعية مستدامة تتمثل في أنظمة ري مبتكرة تعمل دون كهرباء، إلى جانب حلول ذكاء اصطناعي متقدمة لقطاع العقارات والبنية التحتية، بما يعزّز كفاءة العمليات ويدعم نمو الأعمال وتسريع توسعها في الأسواق العالمية. وتضمّنت زيارة الوفد أيضاً تنظيم فعالية اقتصادية على هامش المعرض، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، بهدف جمع الشركات الإماراتية الناشئة مع مستثمرين وشركات فرنسية ودولية، لتعزيز التواصل وبناء الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

ويعد معرض «فيفا تِك»، إحدى أبرز الفعاليات العالمية المتخصّصة في التكنولوجيا والشركات الناشئة، حيث تحوّل إلى منصة دولية تجمع قادة التكنولوجيا والمستثمرين وصناع القرار من دول العالم المختلفة. وتُعد هذه النسخة هي العاشرة للمعرض، حيث يحتفل هذا العام بمرور عقد على انطلاقه عام 2016، ويستقطب اليوم نحو 180 ألف زائر وأكثر من 14 ألف شركة ناشئة و3600 مستثمر من أكثر من 40 دولة. وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذه النسخة للمرة الثالثة على التوالي ضمن جهودها لدعم نمو الشركات الناشئة الإماراتية وتعزيز حضورها في المنصات الدولية.