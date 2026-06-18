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اقتصاد

«الرقابة النووية» تشيد بجهود فرق الاستجابة في «براكة»

«الرقابة النووية» تشيد بجهود فرق الاستجابة في «براكة»
18 يونيو 2026 15:38

 
أبوظبي (الاتحاد)
اطلع حمد الكعبي، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال زيارته محطة براكة للطاقة النووية على مستجدات أنشطة الهيئة الرقابية ومتابعة الحالة التشغيلية للمحطة.
كما اطلع على مستجدات تشغيل الوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك أنشطة التزوّد بالوقود المخطط لها وأعمال الصيانة. وتعكس الزيارة التزام الهيئة المستمر بضمان أمن وأمان المحطة من خلال أعمالها الرقابية.
والتقى الكعبي بالفرق التي شاركت في الاستجابة للحادث، الذي وقع مؤخراً في محطة براكة للطاقة النووية، مشيداً بجهودهم في التعامل مع الحدث، والتي أسهمت في الحفاظ على سلامة وأمن المنشأة وحماية العاملين والجمهور والبيئة.
وأثنى على المستوى العالي من التنسيق والجاهزية والاحترافية الذي أظهرته الفرق خلال الاستجابة، مؤكداً أن ذلك يعكس قوة ومرونة الإطار الرقابي والتشغيلي في دولة الإمارات كما جدّد التأكيد على أهمية حماية المنشآت النووية في جميع الظروف وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
وخلال الزيارة، التقى سعادته أيضاً بفريق المفتشين التابعيين للهيئة، مؤكداً التزام الهيئة بالقيام بمهامها الرقابية بفعالية في المحطة. وتوجه بالشكر على تفانيهم وجهودهم المستمرة في الرقابة لضمان أمن وأمان محطة براكة للطاقة النووية.

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