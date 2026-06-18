«الإمارات دبي الوطني» يستكمل الاستحواذ على حصة أغلبية في بنك «آر بي إل»

مومباي، دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك «آر بي إل ليمتد»، عن الإتمام الناجح لاستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة أغلبية في بنك «آر بي إل» من خلال ضخ أولي لرأس المال بقيمة تقارب 2.75 مليار دولار ( 260 مليار روبية هندية).

وأُنجزت الصفقة، التي أُعلن عنها في الأصل بتاريخ 18 أكتوبر 2025، بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة واستيفاء شروط الإغلاق.

وتؤكد الصفقة التزام بنك الإمارات دبي الوطني طويل الأجل بالسوق الهندية، وتمثل علامة بارزة في قطاع الخدمات المالية في الهند، مدعوماً بالمكانة القوية لبنك «آر بي إل» التي تتيح فرصاً للاستفادة من مسار النمو في الهند. كما تشكل أكبر استثمار أجنبي مباشر في القطاع المصرفي الهندي، وأكبر عملية جمع لرأس المال في القطاع المصرفي الهندي، وإحدى أكبر عمليات جمع الأموال من خلال إصدار تفضيلي من قبل شركة مدرجة في الهند، وتمثل أول استحواذ من قبل بنك أجنبي على حصة أغلبية في بنك هندي مربح.

وتم إنجاز الاستثمار من خلال إصدار تفضيلي للأسهم، ما أدى إلى استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة أغلبية في بنك «آر بي إل». وفيما يتعلق بالصفقة، فقد أتم بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً عرضاً مفتوحاً إلزامياً للمساهمين العموميين في بنك «آر بي إل» وفقاً للوائح المعمول بها.

وبعد إتمام الصفقة أصبح بنك الإمارات دبي الوطني يمتلك 60% من رأس المال الموسع لبنك «آر بي إل».

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يعكس الإنجاز الناجح لهذه الصفقة التاريخية قوة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي تستند إلى عقود من التعاون والثقة المتبادلة والطموحات الاقتصادية المشتركة، كما يؤكد التزام قيادتي البلدين بتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية والمالية بينهما، ومن خلال شراكتنا مع بنك «آر بي إل»، يفتخر بنك الإمارات دبي الوطني بدعم هذه الرؤية، وتعزيز دوره كجسر مالي موثوق يربط بين دولة الإمارات والهند.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: تمثل هذه الصفقة إنجازاً مهماً في مسيرة بنك الإمارات دبي الوطني، وتؤكد التزامنا الطويل الأجل تجاه جمهورية الهند، وباعتبارها إحدى أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، تمثل الهند ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الدولية، ومن خلال شراكتنا مع بنك «آر بي إل»، فإننا اليوم في موقع يؤهلنا لتعميق الربط عبر الحدود ودعم حركة التجارة والاستثمار والتدفقات المالية بين الهند والمنطقة على نطاق أوسع.

وقال شاندان سينها، رئيس مجلس إدارة بنك «آر بي إل»: تمثل هذه الشراكة منعطفاً حاسماً في مسيرة تطور بنك «آر بي إل». ويعكس دخول بنك الإمارات دبي الوطني كمساهم استراتيجي لدينا ثقة عالمية قوية في امتيازنا وفي القطاع المصرفي الهندي بوجه عام. ومن خلال تعاوننا معاً، فنحن اليوم في موقع جيد يتيح لنا مواصلة تعزيز حوكمتنا، وتطوير قدراتنا، وبناء مؤسسة مرنة ومستعدة للمستقبل.