«طاقة أبوظبي» تعزّز الحوار العالمي حول قضايا القطاع خلال أسبوع سنغافورة للمياه



أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد دائرة الطاقة في أبوظبي، برئاسة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة، بزيارة رسمية إلى سنغافورة ركّزت على تعزيز الحوار الدولي حول حوكمة المياه والمرونة المناخية والبنية التحتية الحضرية المستدامة.

وخلال مشاركته في «أسبوع سنغافورة الدولي للمياه»، إلى جانب الاجتماعات الثنائية واللقاءات مع الجهات المعنية، تبادل وفد الدائرة الخبرات مع كبار صنّاع السياسات العالميين ومؤسسات المرافق وخبراء القطاع بشأن الأولويات التي تسهم في صياغة مستقبل أنظمة المياه الحضرية.

كما استعرض الوفد نموذج أبوظبي في إدارة قطاعي المياه والطاقة باعتبارهما منظومة متكاملة، موضحاً كيف يمكن للتخطيط والاستثمار المنسقين أن يدعما أمن الموارد والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

كما شارك معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان في جلسة حوارية رفيعة المستوى استضافها «أسبوع سنغافورة الدولي للمياه»، وهي الجلسة الوزارية العامة بعنوان «حوكمة المياه من أجل اقتصاد دائري: من الرؤية إلى العمل لتحقيق الازدهار والمرونة»، حيث جمعت نخبة من صنّاع السياسات وخبراء القطاع لمناقشة دور تصميم السياسات وتنفيذها بفعالية في تعزيز أنظمة المياه الحضرية والاستجابة للتحديات المناخية المتغيرة.

وبالتوازي، عقدت الدائرة اجتماعات ثنائية مع عدد من الجهات الدولية المعنية لمناقشة الأولويات المشتركة العابرة للقطاعات، بما في ذلك الإدارة المستدامة للموارد والتخطيط المتكامل للبنية التحتية. وأتاحت هذه المناقشات الفرصة للوفد لاستعراض تجربة أبوظبي في مواءمة أولويات المياه والطاقة عبر مجالات السياسات والتمويل والتقنيات والتنفيذ، وتسليط الضوء على المناهج التي تدعم الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي في آن معاً.

كما ناقشت الدائرة مع شركائها الفعاليات العالمية المقبلة التي ستستضيفها الإمارة، بما في ذلك «أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة» ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، اللذان سيسهمان في تعزيز الحوار الدولي حول النهج المتكامل لإدارة المياه والطاقة.

وسلطت هذه الزيارة الضوء على الدور الذي تؤديه أبوظبي كمساهم رئيسي في النقاشات العالمية المتعلقة بالأمن المائي والتنمية الحضرية القادرة على التأقلم مع التغير المناخي. كما عكست تركيز دائرة الطاقة المستمر على بناء شراكات تربط بين الحوار على مستوى السياسات والتطبيقات العملية في مجالات البنية التحتية والتخطيط وإدارة الموارد.

