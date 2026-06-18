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اقتصاد

«العربية للطيران» تُطلق رحلات مباشرة يومية بين الشارقة وحلب

«العربية للطيران»
18 يونيو 2026 17:02


الشارقة (الاتحاد)
أعلنت شركة العربية للطيران، عن إطلاق رحلاتها المباشرة بين الشارقة وحلب، وذلك ابتداءً من 4 يوليو 2026 في خطوة تعزز من حضورها في سوريا.
وستنطلق الخدمة الجديدة يومياً، مما يوفر للمسافرين مرونة أكبر في خيارات السفر، ويعزز التزام العربية للطيران بتقديم خدمات سفر جوي مريحة وبأسعار مناسبة عبر الأسواق الرئيسة.
ومع إطلاق رحلاتها إلى حلب، تواصل العربية للطيران تعزيز عملياتها في سوريا، حيث تُسيّر حالياً 21 رحلة أسبوعية بين الشارقة ودمشق، إضافة إلى 3 رحلات أسبوعية بين أبوظبي ودمشق.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: تعد سوريا وجهة رئيسة ضمن شبكة وجهاتنا، ويسعدنا تعزيز السفر الجوي من خلال توفير رحلات مباشرة إلى دمشق وحلب انطلاقاً من الشارقة، ويعكس هذا التوسع التزامنا بتقديم خدمات سفر سلسة ومريحة لعملائنا، إلى جانب دعم الروابط الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا.

 

 

 

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