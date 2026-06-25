«راكز» تنظّم جلسة تفاعلية لتمكّين الشركات الصغيرة والمتوسطة

رأس الخيمة (الاتحاد)

جمعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مؤخراً نخبة من رواد الأعمال، والمؤسسين، وقادة الأعمال في جلسة عمل معرفية وتطبيقية، تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم الأسس القانونية التي تدعم نمو الأعمال واستدامتها بشكل أفضل.

في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئات الأعمال اليوم، بات الوعي القانوني ركيزة أساسية لإدارة المخاطر، وحماية المصالح التجارية، واتخاذ قرارات مدروسة.

وفي هذا الصدد، قدمت الجلسة للمشاركين إرشادات عملية حول أبرز الجوانب القانونية التي تواجه أصحاب الأعمال عادةً، بدءاً من العقود والمسؤوليات القانونية، وصولاً إلى متطلبات الامتثال وممارسات الحوكمة.

وأدار الجلسة خبيران بارزان في مجالي القانون والامتثال، سايمون ووكر المؤسس والشريك الإداري لشركة «سكاي ووكر للمحاماة»، وجيمي كيليليا الشريك المؤسس والرئيس العالمي للامتثال في «سي جي آي للاستشارات»، حيث استعرضا خلال الجلسة أبرز الأخطاء القانونية التي تقع فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقدّما رؤى وتوصيات عملية تساعدها على تعزيز أطرها القانونية وترسيخ جاهزيتها بالتزامن مع نموها وتوسع أعمالها.

وحظي المشاركون بفهم أعمق لدور العقود المصاغة بدقة في حماية العلاقات التجارية، وأهمية استيعاب الالتزامات والمسؤوليات القانونية، بالإضافة إلى دور الامتثال في دعم نجاح الأعمال على المدى الطويل. كما أتاح الطابع التفاعلي للجلسة مساحة للنقاش حول سيناريوهات واقعية من بيئة الأعمال، مما مكّن الحضور من الاستفادة من أمثلة عملية ورؤى الخبراء.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «لا يمكن فصل نمو الأعمال عن الجاهزية القانونية، فمع توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة، قد تؤدي أبسط الهفوات في العقود أو الامتثال أو الحوكمة إلى عواقب مالية وتشغيلية جسيمة، إن تزويد أصحاب الأعمال بالمعرفة القانونية العملية يُمكّنهم من مواجهة التحديات بثقة أكبر، ويحمي مصالحهم، ويضع أسساً أقوى للنمو المستدام، ويأتي هذا في إطار التزامنا الراسخ بدعم الشركات، ليس فقط في مرحلة التأسيس، بل على امتداد رحلة نموها وتطورها».

كما أتاحت الجلسة فرصاً قيّمة للتواصل المهني، حيث تمكّن المشاركون من التعرف إلى رواد أعمال وقادة أعمال آخرين، وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات المشتركة المرتبطة بتنمية الأعمال وإدارتها في بيئة أعمال متغيرة ومتطورة.

وتواصل راكز، من خلال مثل هذه المبادرات النوعية، خلق فرص جديدة تتيح للشركات الوصول إلى الخبرات التخصصية، وتبادل المعارف مع النظراء، واكتساب رؤى عملية تدعم مسيرة تطورها المستمر.