سالم بن سلطان يفتتح منشأة «فلاي فايو» لصيانة الطائرات في «رأس الخيمة الدولي»

رأس الخيمة (الاتحاد)

افتتح الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، شركة «فلاي فايو»، أول ناقلة شحن مخصصة في دولة الإمارات ومقرها رأس الخيمة، ومنشأتها الجديدة لصيانة الطائرات المعتمدة «AMO CAR 145» في مطار رأس الخيمة الدولي.

​حضر الافتتاح، المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، القائم بأعمال مدير عام دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، والدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ومانيش سيث، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة، وفيجاي أرومباكام، الرئيس التنفيذي، المدير المسؤول في «فلاي فايو»، ومينا أرومباكام، مديرة شركة «فلاي فايو»، إلى جانب موظفي الشركة، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

​وأعرب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته بهذا الإنجاز المتميز قائلاً إن الافتتاح الناجح لمنشأة الصيانة «AMO CAR 145» يُعد شهادة واضحة على القدرات المتنامية لمنظومة الطيران في إمارة رأس الخيمة لتلبية متطلبات الصيانة لكل من المشغلين المحليين والدوليين من مطار رأس الخيمة، كما يعكس هذا الإنجاز قوة بنيتنا التحتية، والاحترافية العالية لشركة «فلاي فايو»، ودائرة الطيران المدني ومطار رأس الخيمة الدولي، فضلاً عن التزام الإمارة بدعم العمليات التي تخدم الأسواق العالمية بكل كفاءة وعناية.

​وقال مانيش سيث، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي، إن مطار رأس الخيمة مهيأ لتحقيق نمو هائل في عمليات المسافرين والشحن على حد سواء، وإن الافتتاح الناجح لمنشأة «CAR 145» يعني أن جميع المشغلين الذين يستخدمون مطار رأس الخيمة، سيتاح لهم الوصول إلى مرافق صيانة خطية ذات مستوى عالمي، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز سلامة وكفاءة العمليات التشغيلية.

وأشار المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، القائم بأعمال مدير عام دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، تتيح هذه القدرات الجديدة لشركة «فلاي فايو» تقديم خدمات الصيانة لأسطولها الخاص وللمشغلين من الأطراف الثالثة، مما يدعم زيادة نشاط شركات الطيران، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير الخبرات الفنية، وتحفيز النمو الاقتصادي داخل إمارة رأس الخيمة.

ومن جانبه، قال فيجاي أرومباكام، الرئيس التنفيذي، المدير المسؤول في «فلاي فايو»: «يمنحنا هذا الإنجاز الثقة الكاملة للتوسع في أنشطة الصيانة والإصلاح في مطار رأس الخيمة، وتطوير منظومة صيانة طيران عالمية المستوى في الإمارة».

​واضاف «تُعد الشركة حالياً المنظمة الوحيدة المعتمدة لصيانة الطائرات بموجب ترخيص (CAR-145) في المطار والمخولة بإجراء فحوصات الصيانة الدورية المجدولة التي تصل إلى 1.000 ساعة طيران، أو 1.000 دورة طيران أو 6 أشهر أيهما أقرب».

​وكجزء من خططها التوسعية المستقبلية تهدف «فلاي فايو» إلى إنشاء مرافق صيانة طيران إضافية، تشمل ورش عمل خاصة بالعجلات والمكابح، والبطاريات، بالإضافة إلى منشأة صيانة أساسية كاملة لطائرات إيرباص من طراز A320، وستساهم هذه التطورات في تعزيز قدرات الطيران المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين ومتخصصي الطيران، وترسيخ مكانة رأس الخيمة مركزاً إقليمياً متنامياً لصيانة الطائرات.

وقد نجحت «فلاي فايو» في ترسيخ مكانة رأس الخيمة مركزَ شحن إقليمياً، حيث توفر سعة شحن إضافية لوكلاء الشحن والمستوردين والمصدرين والناشطين في قطاع التجارة الإلكترونية ومشغلي الرحلات العارضة، ومزودي خدمات التوصيل النهائي على الخطوط الجوية المتجهة إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.