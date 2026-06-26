«المجلس الهندي للأعمال في دبي» يؤكد على المكانة المحورية لدولة الإمارات

دبي (الاتحاد)

أكد «المجلس الهندي للأعمال والمهن في دبي» المكانة المحورية لدولة الإمارات بوصفها شريكاً اقتصادياً واستثمارياً رئيسياً للهند وبوابة عالمية لتدفقات التجارة ورؤوس الأموال.

جاء ذلك خلال ملتقى بعنوان «نافذة على الثروة الهندية 2026» نظمه المجلس وجمع نخبة من صناع السياسات والمصرفيين والمستثمرين وقادة الأعمال.

ناقش الملتقى فرص الاستثمار التي يتيحها الاقتصاد الهندي المتنامي وتعزيز الشراكات مع الإمارات في مجالات التمويل وأسواق رأس المال والشركات الناشئة بما يعكس الدور المتنامي للدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصة تربط الأسواق الإقليمية والعالمية.

وكشف الملتقى أن الإمارات تعد من أكبر مصادر التحويلات المالية إلى الهند فيما يشكل الممر الاقتصادي بين البلدين أحد أكثر الممرات الاقتصادية نشاطاً وحيوية على مستوى العالم.

وأكد الدكتور نيلاي رانجان سينغ الرئيس التنفيذي لبنك الدولة الهندي في مركز دبي المالي العالمي أن الإمارات تمثل شريكاً استراتيجياً للهند وتعد من أكبر مصادر التحويلات المالية إليها مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تواصل نموها بدعم من الرؤية المشتركة للتعاون والاستثمار.

وأكد المشاركون في الملتقى أن قوة الشراكة الإماراتية الهندية تستند إلى تعاون متنامٍ في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات المالية فضلاً عن العلاقات الثنائية الوثيقة التي عززت مكانة البلدين شريكين اقتصاديين موثوقين وأسهمت في فتح آفاق جديدة للاستثمار والنمو المستدام.

وشهد الملتقى إطلاق كتاب «القصة الحقيقية» لميرزا حسين الصايغ الذي وثق بدايات العلاقات الإماراتية الهندية ومسيرة التعاون التي تطورت على مدى عقود لتصبح نموذجاً لشراكة استراتيجية راسخة تقوم على الثقة والمصالح المشتركة.