«كهرباء دبي» توفر 46 نقطة شحن كهربائية بمقرها الذكي 

دبي (الاتحاد)

فرت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، 46 نقطة شحن للمركبات الكهربائية ضمن مبادرة «الشاحن الأخضر» في مقرها الرئيسي الجديد مبنى «الشراع»، الذي يُعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة عالمياً، حيث خُصصت 40 نقطة للموظفين و6 نقاط للزوار.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه الخطوة تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل الاستدامة إلى أسلوب حياة، وتدعم استراتيجيات الدولة للحياد المناخي والتنقل الأخضر لخفض الانبعاثات الكربونية.

يذكر أنه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية في دبي 2223 نقطة شحن تشمل محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة ومحطات الشحن التي يديرها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من قبل الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

وأسهم الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، الذي وضعته الهيئة، في تنظيم القطاع وتحديد متطلبات ترخيص مشغلي نقاط الشحن المستقلين، مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية، بما يعزز ريادة دبي في تبني وتطوير حلول التنقل الأخضر.