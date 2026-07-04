«إمستيل» تطور حلولاً إنشائية مبتكرة لمواكبة متطلبات التنمية العمرانية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن قطاع البناء والتشييد يشهد مرحلة جديدة من التطور، مدفوعة بالحاجة إلى حلول أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات التنمية العمرانية الحديثة، موضحاً أن اليوم لم يعد التركيز على حجم المواد المستخدمة بقدر ما أصبح على القيمة التي تضيفها للمشاريع من حيث الكفاءة والأداء والاستدامة، فالمشاريع الحديثة تتطلب مواد قادرة على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الموارد والاستدامة على المدى الطويل.

وقال الرميثي، في بيان صحفي، إن هذا التحول يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في دعم النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن الابتكار والبحث والتطوير أصبحا من الركائز الأساسية في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ورفع قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المتطورة.وقال الرميثي: تمتلك دولة الإمارات اليوم قاعدة صناعية متقدمة وبنية تحتية متطورة مكّنتها من تطوير صناعات وطنية قادرة على المنافسة عالمياً. وأضاف: من هذا المنطلق، أصبح الاستثمار في تطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالية عاملاً أساسياً في دعم النمو الصناعي وتعزيز مساهمة القطاع في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وتواصل «إمستيل» تطوير حلول ومنتجات تدعم هذا التوجه، مستفيدة من قدرتها الإنتاجية التي تبلغ نحو 3.5 مليون طن سنوياً من حديد التسليح، فيما تم استخدام أو اعتماد أكثر من 200 ألف طن من حديد التسليح عالي القوة في مشاريع سكنية وتجارية ومشاريع بنية تحتية داخل الدولة.

وأكد الرميثي أن المرحلة المقبلة ستشهد طلباً متنامياً على المواد الإنشائية المتقدمة، مدفوعاً بتطور متطلبات المشاريع وازدياد التركيز على الكفاءة والاستدامة، مشيراً إلى أن قدرة الصناعات الوطنية على تطوير حلول مبتكرة ستظل عاملاً رئيسياً في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ومواكبة متطلبات التنمية المستقبلية.