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اقتصاد

انكماش الاقتصاد البريطاني في يونيو متأثراً بتراجع قطاع الخدمات

انكماش الاقتصاد البريطاني في يونيو متأثراً بتراجع قطاع الخدمات
4 يوليو 2026 21:41

 

شهد الاقتصاد البريطاني انكماشاً طفيفاً خلال شهر يونيو الماضي، متأثراً بتراجع نشاط قطاع الخدمات، الذي يُعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة.

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وأفادت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب (UK Composite PMI)، الذي يقيس أداء النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، بانخفاض المؤشر إلى 49.3 نقطة مقارنة بـ49.7 في مايو، ليسجل بذلك ثاني شهر على التوالي دون مستوى 50.0 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
و يعزى هذا التراجع بشكل رئيس إلى ضعف أداء قطاع الخدمات، الذي يشكل نحو ثلاثة أرباع الاقتصاد البريطاني، ما دفع القطاع الخاص الأوسع إلى الدخول في نطاق الانكماش خلال الشهر.

المصدر: وام
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