«تاكسي دبي» تستكمل صفقة الاستحواذ على «التاكسي الوطني» بقيمة 1.45 مليار درهم



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة تاكسي دبي، عن استكمالها بنجاح الاستحواذ بنسبة 100%، على كامل رأس مال شركة التاكسي الوطني، وذلك عقب استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة، بما في ذلك موافقة كلٍ من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي.

وبلغت القيمة النهائية الإجمالية للصفقة 1.45 مليار درهم، بما يعكس خطوة استراتيجية بارزة ضمن مسار نمو الشركة وتوسعها على مستوى دولة الإمارات.

وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يعدّ إتمام الاستحواذ على شركة التاكسي الوطني أول صفقة استحواذ تحوّلية تنفذها الشركة منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام، ويمثل محطة مهمة في مسيرة استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل، ويعزز هذا الاستحواذ مكانتنا الرائدة في دبي، ويوسّع حضورنا في أبوظبي، بما يدعم رؤيتنا لبناء منصة وطنية رائدة للتنقل على مستوى دولة الإمارات، ترتكز على قاعدة تشغيلية أوسع وانتشار جغرافي أكبر.

وأضاف: تنصب أولويتنا في المرحلة المقبلة على استكمال دمج شركة التاكسي الوطني ضمن المجموعة، وتعظيم الاستفادة من المكاسب الاستراتيجية والمالية التي تتيحها الصفقة، ما يحقق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا.

ويمثل استكمال الاستحواذ على شركة التاكسي الوطني إنجازاً استراتيجياً بارزاً ضمن خطة النمو الخمسية لشركة تاكسي دبي، حيث يعزز ريادتها في سوق دبي بحصة سوقية تقدر بحوالي 59%، ويرسخ حضورها في سوق أبوظبي بحصة سوقية تقارب 12%، ليرتفع أسطول سيارات الأجرة التابع للشركة إلى ما يتجاوز 9500 مركبة على مستوى الدولة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستحواذ في تعزيز الأرباح اعتباراً من أول سنة مالية كاملة بعد إتمامه، مع إتاحة فرص إضافية لتحقيق قيمة من وفورات التكامل التشغيلي المحددة، إلى جانب المحافظة على سياسة توزيعات أرباح مجزية.

وخلال السنة المالية المنتهية في يوليو 2025، حققت شركة التاكسي الوطني صافي إيرادات بلغت 774 مليون درهم، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 183 مليون درهم، مع أسطول يتجاوز 2700 مركبة.