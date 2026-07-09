«الطاقة والبنية التحتية» تدشّن مركز الإمارات للمراقبة لتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية

دشّنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مركز الإمارات للمراقبة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية الموحّدة، عبر منصة وطنية للمراقبة اللحظية تربط مزوّدي خدمات الكهرباء في الدولة، وهم شركة الإمارات للماء والكهرباء، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والاتحاد للماء والكهرباء.

ويأتي إطلاق المركز ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة كهربائية وطنية أكثر تكاملاً وكفاءة، تدعم أمن الطاقة واستدامة الإمدادات، وتواكب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

ويعتمد المركز على منصة Spectrum Power SCADA V23 Q4 من شركة سيمنس، التي تُعدّ من أحدث أنظمة المراقبة والتحكم المستخدمة عالمياً، بما يمثّل نقلة نوعية في إدارة وتشغيل الشبكة الكهربائية الوطنية، من خلال توفير رؤية شاملة وفورية لمختلف مكوناتها، وتعزيز كفاءة المراقبة والتحكم واتخاذ القرار.

ويتيح المركز، متابعة أداء الشبكة الكهربائية الوطنية بشكل لحظي، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية المركبة نحو 48 جيجاواط، من خلال المراقبة المستمرة للمؤشرات التشغيلية الرئيسة، بما في ذلك الأحمال الكهربائية، والتردد، والجهد، وتبادل الطاقة، إلى جانب ضمان انسيابية تبادل البيانات التشغيلية عبر ممر الشبكة الوطنية الإماراتية (ENG) الممتد من أبوظبي إلى الإمارات الشمالية، بما يعزّز التكامل بين مختلف مزوّدي خدمات الكهرباء في الدولة.

وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تدشين مركز الإمارات للمراقبة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يمثّل محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، ويعكس التزام الوزارة بتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية الوطنية وموثوقيتها، ودعم جاهزية الدولة لمتطلبات قطاع الطاقة في المستقبل.

وأضاف أن المركز يسهم في تعزيز مرونة البنية التحتية للطاقة، ورفع جاهزية الدولة للتنبؤ بالتحديات التشغيلية وإدارتها والاستجابة لها بكفاءة، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلاً، كما سيدعم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تخطيط السيناريوهات، والتحليل التنبئي، ونمذجة منظومة الكهرباء، بما يعزّز اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية، ويرسّخ جاهزية قطاع الطاقة لمواكبة المتغيرات المستقبلية.

من جانبه، قال هيلموت فون شتروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات والشرق الأوسط، إن مركز الإمارات للمراقبة، يمثّل إنجازاً مهماً لقطاع الطاقة في دولة الإمارات، إذ يوفّر لأول مرة منصة وطنية موحّدة تتيح متابعة أداء الشبكة الكهربائية بشكل لحظي عبر مختلف إمارات الدولة، بما يعزّز التكامل بين مزوّدي خدمات الكهرباء، ويرفع كفاءة إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية.

وأعرب عن الفخر بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في تنفيذ هذا المشروع الوطني، الذي جرى إنجازه خلال فترة قياسية باستخدام أحدث أنظمة إدارة الطاقة من سيمنس.

وأوضح أن المركز صُمم بما يواكب التطور المستقبلي لمنظومة الطاقة في دولة الإمارات، ويدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، وبناء شبكة كهربائية وطنية أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة.

ويأتي تدشين مركز الإمارات للمراقبة، في إطار جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتطوير منظومة كهربائية وطنية أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة، ترتكز على توظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، وضمان أمن الطاقة، وتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل.