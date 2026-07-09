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سوق الجبيل بالشارقة يستقطب مليوني زائر خلال النصف الأول

سوق الجبيل بالشارقة يستقطب مليوني زائر خلال النصف الأول
9 يوليو 2026 18:33

 

الشارقة (الاتحاد)
حقق سوق الجبيل بالشارقة إقبالاً لافتاً خلال النصف الأول من عام 2026 باستقباله أكثر من مليوني زائر في تأكيد لمكانته كوجهة مفضلة للتسوق وشراء المنتجات الغذائية الطازجة ومقصد للعائلات والزوار من داخل الإمارة وخارجها بفضل ما يوفره من منتجات عالية الجودة وتنوع في الخيارات وخدمات متكاملة.

ويواصل السوق استقطاب أعداد متزايدة من الزوار مستفيداً من بيئة تسوق عصرية تراعي أعلى معايير الجودة والسلامة إلى جانب سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات مختلف المتعاملين.

  • سوق الجبيل بالشارقة يستقطب مليوني زائر خلال النصف الأول
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وقال المهندس عبدالله الشامسي مدير أول أسواق مدينة الشارقة: يشكل استقبال سوق الجبيل أكثر من مليوني زائر خلال النصف الأول من العام دليلاً على مكانته كوجهة مفضلة للتسوق ويؤكد نجاحه في توفير تجربة تلبي تطلعات المتعاملين من خلال تقديم منتجات طازجة وخدمات عالية الجودة ضمن بيئة حديثة ومتكاملة.
وأضاف أن أسواق مدينة الشارقة تواصل تنفيذ خطط تطويرية تهدف إلى تعزيز كفاءة المرافق والخدمات وتبني أفضل الممارسات التشغيلية إلى جانب إطلاق مبادرات وأنشطة تسهم في إثراء تجربة الزوار بما يعزز مكانة سوق الجبيل كإحدى أبرز الوجهات التجارية والمجتمعية في إمارة الشارقة ويدعم مستهدفات شركة الشارقة لإدارة الأصول في تقديم قيمة مستدامة للمجتمع.
وأكد الشامسي أن السوق سيواصل تطوير خدماته ومرافقه بما يواكب النمو المتزايد في أعداد الزوار ويعزز دوره في دعم الحركة التجارية والأمن الغذائي وترسيخ مكانته كوجهة رائدة للتسوق بما ينسجم مع رؤية إمارة الشارقة في توفير وجهات تجارية متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي وترتقي بجودة الحياة في الإمارة.
ويعد سوق الجبيل بالشارقة أحد الأسواق التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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