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«صندوق خليفة» يشارك في ورشة «ابدأ رحلتك في عالم الأعمال بثقة» لتمكين رواد الأعمال في العين

«صندوق خليفة» يشارك في ورشة «ابدأ رحلتك في عالم الأعمال بثقة» لتمكين رواد الأعمال في العين
9 يوليو 2026 18:37

 

العين (الاتحاد)
شارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في ورشة توعوية بعنوان «ابدأ رحلتك في عالم الأعمال بثقة»، بالتعاون مع كل من مكتب شؤون أسر الشهداء، وسلطة أبوظبي للتسجيل، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الطموحة.

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ركزت ورشة العمل على التعريف بالخطوات الأساسية لبدء وممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي، وآليات الحصول على الرخص المناسبة، والخدمات والبرامج المتاحة لدعم نمو مشاريع رواد الأعمال، وذلك بحضور  عبدالله غرير القبيسي، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء وموزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة.
وشهدت الورشة التي أقيمت في «مزن هب العين» مشاركة مجموعة من أسر الشهداء، ضمن جهود مكتب شؤون أسر الشهداء في تمكين وتعزيز جاهزيتهم المهنية والاقتصادية، حيث استعرض صندوق خليفة حزمة من برامجه ومبادراته الداعمة لرواد الأعمال، إلى جانب الخدمات الاستشارية وفرص النمو المستدام، بما يسهم في تمكينهم من إطلاق شركاتهم، وتطويرها، وتوسيع نطاقها، وتعزيز جاهزيتها للنمو والاستدامة.

 

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