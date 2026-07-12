أداء متباين في أسواق المال العالمية خلال تداولات الأسبوع

أحمد عاطف (القاهرة)

أنهت أسواق المال العالمية أسبوعها على أداء متباين، بعدما منحت موجة التفاؤل بأسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق دفعة جديدة لـ«وول ستريت»، في حين تعرضت الأسواق الأوروبية لضغوط واضحة بفعل عمليات بيع في قطاع التكنولوجيا.

وأنهت المؤشرات الأميركية الرئيسية جلسة ختام الأسبوع على ارتفاع جماعي، مدعومة باستمرار الطلب على أسهم الذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد الطرح القوي لشركة «إس كيه هاينكس» في «وول ستريت».

بينما تباين الأداء الأسبوعي للمؤشرات، ارتفع «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.91% وصولاً إلى 7.575.39 نقطة، وصعد «ناسداك المركب» خلال الأسبوع 1.1% إلى 26.281.61 نقطة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 0.36% عند مستوى 52.637.01 نقطة.

ويعكس هذا التباين استمرار تفوق أسهم التكنولوجيا والرقائق، مقابل ضغوط على بعض القطاعات التقليدية التي تأثرت بارتفاع العوائد ومخاوف الطاقة.

وفي أوروبا، سيطر التراجع على المؤشرات الرئيسية، وكسرت الأسهم الأوروبية سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع، تحت ضغط عمليات بيع في قطاع التكنولوجيا، وتجدد المخاوف من اتساع التوترات في الشرق الأوسط.

وأغلق مؤشر «فوتسي 100» البريطاني عند 10.497.29 نقطة، متراجعاً بنحو 1.7% على أساس أسبوعي، بينما هبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي إلى 8.338.97 نقطة، بخسارة أسبوعية تخطت 2%، وتراجع مؤشر «داكس» الألماني إلى 25.067.09 نقطة، منخفضاً بنحو 2.9% خلال الأسبوع.

كما تعرض المؤشر الأوروبي الأوسع «ستوكس 600» لضغوط، لينهي الأسبوع منخفضاً بنحو 1.7%، مع تراجع أسهم التكنولوجيا على خلفية القلق من التقييمات المرتفعة للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتأثرت المعنويات الأوروبية أيضاً بعودة التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة، مما أعاد مخاوف الطاقة والتضخم إلى حسابات المستثمرين.

أسواق آسيا

في آسيا، جاء الأداء أكثر تبايناً، إذ دعمت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعض الأسواق، بينما ضغطت المخاوف من النمو وأسعار الطاقة على أسواق أخرى.

وأغلق مؤشر «نيكاي 225» الياباني عند 68.557.73 نقطة، متراجعاً بنحو 2% على أساس أسبوعي، رغم ارتفاعه في جلسة الجمعة الماضية، كما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» إلى 3.996.16 نقطة، بخسارة أسبوعية 1.5%.

في المقابل، كان مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ الأفضل أداءً بين المؤشرات الآسيوية الرئيسية، إذ أغلق عند 24.175.12 نقطة، محققاً مكسباً أسبوعياً بنحو 3.3%.





