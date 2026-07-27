«دبي للسلع المتعددة» يبرم شراكة استراتيجية مع «هونغ كونغ تينكام كابيتال»



دبي (الاتحاد)

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «هونغ كونغ تينكام كابيتال» بهدف دراسة إنشاء مجمّع صناعي متطور في دبي لتصنيع معدات الكهرباء والطاقة، بما يعزّز التعاون الصناعي والاستثمارات بين دولة الإمارات والصين.

وتضع الاتفاقية إطاراً للتعاون بين الجانبين بشأن إنشاء المجمّع الصناعي، واستقطاب الشركات الصينية الموردة للمدخلات والشركات العاملة في مراحل التصنيع والتوزيع اللاحقة ضمن سلسلة القيمة، ولا سيما في قطاعات التصنيع المتقدم والتقنيات الخضراء والطاقة.

كما يعتزم الجانبان مشاركة الخبرات والمعارف، والتعريف بفرص الاستثمار الصناعي، وربط الشركات الصينية الراغبة في التوسع بمنظومة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة، بما يعزّز دور دبي بوصفها بوابةً لانطلاق استثمارات هذه الشركات ونمو أعمالها.

وتولى وو يوفان (إلفيس وو)، رئيس مجموعة لونغدي لمنطقة الصين الكبرى، تنسيق الزيارة رفيعة المستوى. وشهدت الزيارة توقيع المذكرة بحضور وفد ترأسه قوه هونغوي، النائب التنفيذي لمدير لجنة إدارة صندوق تنمية القوى الإنتاجية الحديثة النوعية التابع لمؤسسة أبحاث الإصلاح الاقتصادي الصينية. وضم الوفد كذلك يه شيونغتشانغ، رئيس مجلس إدارة هونغ كونغ تينكام كابيتال، وعدداً من كبار ممثلي قطاعات التصنيع المتقدم والتقنيات الخضراء والكهرباء والطاقة في الصين. واستقبل أحمد حمزة، الرئيس التنفيذي لشؤون المنطقة الحرة في مركز دبي للسلع المتعددة، أعضاء الوفد.

وتعليقاً على الشراكة، قال أحمد حمزة الرئيس التنفيذي لشؤون المنطقة الحرة في مركز دبي للسلع المتعددة: «تمثل الصين إحدى أهم أسواقنا الاستراتيجية. وتتخذ أكثر من 1,000 شركة صينية من منطقتنا مقراً لأعمالها، فيما سجلت أعداد الشركات الجديدة نمواً سنوياً بأرقام من خانتين خلال السنوات الخمس الماضية، ونرحّب بهذه الشراكة مع هونغ كونغ تينكام كابيتال، لأنها تعكس طموحنا المشترك لتعزيز الروابط التجارية بين دولة الإمارات والصين، وفتح فرص جديدة في مجالي التصنيع المتقدم والبنية التحتية للطاقة، ويجمع هذا التعاون بين الخبرات الصناعية لهونغ كونغ وبيئة الأعمال عالمية المستوى في دبي، مما يتيح لنا تأسيس منصة تستقطب الاستثمارات، وترفع القدرات الصناعية، وتدعم المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي».

ومن جانبه، قال يه شيونغتشانغ رئيس مجلس إدارة هونغ كونغ تينكام كابيتال: «تعكس هذه الشراكة تنامي حركة الاستثمار بين دبي وهونغ كونغ، وتوفّر قاعدة عملية لتعاون صناعي وثيق بين السوقين، وسنعمل مع مركز دبي للسلع المتعددة على دراسة فرص إنشاء منظومة عالمية المستوى في دبي لتصنيع معدات الكهرباء والطاقة، وتهيئة السُبل أمام الشركات الصينية لتأسيس أعمالها في دولة الإمارات وتوسيعها، ويتيح هذا الربط بين الصناعة والاستثمار والخبرات للشركات دخول أسواق جديدة والإسهام في التنمية الصناعية طويلة الأجل للمنطقة».

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان على رصد فرص الاستثمار والتواصل مع الشركات المحتملة ومشاركة الخبرات، ودعم المشاريع التي تسهم في تنمية منظومة الصناعة والطاقة في دبي.

ويأتي هذا التعاون امتداداً للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والصين، إذ تظل الصين أكبر شريك تجاري للدولة.

ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1000 شركة صينية تعمل في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والإنشاءات والخدمات المالية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.