«اقتصادية رأس الخيمة» تسجل 1422 ساعة تدريبية لموظفيها خلال النصف الأول



رأس الخيمة (الاتحاد)

واصلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها الرامية إلى تطوير رأس المال البشري وتعزيز كفاءة موظفيها، حيث سجلت خلال النصف الأول من عام 2026 إجمالي 1422 ساعة تدريبية، ضمن منظومة متكاملة من البرامج والدورات وورش العمل الهادفة إلى تنمية المهارات ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

ونفّذت الدائرة خلال الفترة ذاتها 194 دورة وورشة عمل تدريبية في مجموعة متنوعة من المجالات المهنية والتخصّصية، بما يسهم في تطوير معارف الموظفين ومهاراتهم، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل، وتعزيز جاهزية الكوادر البشرية لتقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والجودة.

كما حققت البرامج التدريبية خلال النصف الأول من العام نسبة رضا بلغت 97% بين الموظفين المشاركين، ما يعكس جودة البرامج التدريبية ومدى مواءمتها للاحتياجات الوظيفية والتطويرية، وفاعليتها في دعم مسارات التعلم والتطوير المستمر.

وأكدت أحلام عبد الرحمن المنصوري مديرة قسم الموارد البشرية في دائرة التنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية، يمثل إحدى الركائز الأساسية للارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، مشيرة إلى أن النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام تعكس حرص الدائرة على توفير بيئة عمل محفّزة على التعلم والتطوير المستمر.

وقالت المنصوري: «نحرص في اقتصادية رأس الخيمة على أن تكون البرامج التدريبية مرتبطة بالاحتياجات الفعلية للموظفين ومتطلبات العمل، وأن تسهم بصورة مباشرة في تطوير قدراتهم المهنية والتخصّصية، ويعكس تحقيق نسبة رضا بلغت 97% فاعلية النهج المتبع في تصميم واختيار البرامج التدريبية، وحرصنا على مواصلة تطويرها بما يواكب المتغيرات ومتطلبات العمل الحكومي».

وأضافت أن الدائرة ستواصل الاستثمار في برامج التدريب والتطوير، مع التركيز على المهارات المستقبلية والرقمية والقيادية والتخصصية، بما يسهم في رفع كفاءة الموظفين، وتعزيز الابتكار والإنتاجية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمتعاملين في إمارة رأس الخيمة.